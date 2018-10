Nieuw is relatief Tata presenteert 'nieuwe' Tigor

Ook vandaag kijken we weer over de grens om te zien wat daar allemaal te koop is. We komen uit in India, waar Tata de 'volledig nieuwe' Tigor heeft gepresenteerd, een auto die absoluut niet zo nieuw is als de fabrikant wil laten geloven.

In maart vorig jaar bracht Tata de Tigor op de markt, in feite de sedanversie van de in 2015 gepresenteerde Tiago. De Tiago is een 3,75 meter korte hatchback, die aanvankelijk Zica zou gaan heten. Vanwege het toen heersende Zika-virus kreeg het model een andere naam. Die auto kreeg een sedankont, zodat Tata een passend antwoord had op auto's als de Volkswagen Ameo, Hyundai Xcent, Honda Amaze en Suzuki DZire (foto 6 en 7). Waar Hyundai maandelijks zo'n 4.000 Xcent's aan de man brengt in India, blijft de Tigor steken op een maandverkoop van zo'n 2.500 stuks. Tata herlanceert de Tigor nu als 'all-new Tigor', om het sedannetje opnieuw onder de aandacht te brengen.

Hoewel Tata hard roept dat de Tigor nieuw is, zijn de aanpassingen zeer minimaal te noemen. De net geen 4 meter lange en 1,58 centimeter brede sedan krijgt iets meer chroomafwerking op z'n snuit en de koplampen zijn anders ingedeeld. Daarnaast krijgt de auto een haaienvinantenne, andere achterlichten, exemplaren die nu praktisch helemaal wit zijn. De Tigor krijgt verder een nieuw infotainmentsysteem, optioneel uiteraard, en kan tegen betaling worden voorzien van onder andere een achteruitrijcamera.

Ook op motorisch vlak verandert er niets en dat betekent dat ook de vernieuwde Tigor, die overigens met veel bombarie werd aangekondigd, gewoon leverbaar is met een 1,2-liter driecilinder benzinemotor die 85 pk en 112 Nm levert maar ook beschikbaar is met een 1,0-liter driecilinder diesel die 70 pk en 140 Nm opwekt. De vanafprijs van de Tigor is vastgesteld op gofweg € 6.140.