Weggeconcurreerd door eigen broertjes Schaduwspeler: Mercedes-Benz SL-klasse

Slideshow

Automobiele schaduwspelers zijn vaak afkomstig van merken die als geheel maar weinig potjes weten te breken in West-Europa, maar er zijn uitzonderingen. Neem Mercedes, dat in z'n overvolle gamma nog steeds de SL aanbiedt. Wanneer zag jij voor het laatst een recent exemplaar?

Ooit verkocht Mercedes enkele honderden SL's per jaar in ons land. De R129-generatie die gedurende het laatste decennium van de vorige eeuw op de prijslijst stond mag zich nog altijd verheugen in een grote schare liefhebbers en ook de daarop volgende R230 deed het aanvankelijk prima, maar sinds het eerste jaar van dat model is de dalende lijn vrijwel onafgebroken voortgezet. In 2018 werden er volgens onze gegevens niet meer dan twee nieuwe SL's verkocht in ons land, tegen in totaal acht in 2017 en negen in 2016. Dat betekent dat er maximaal negentien (maar waarschijnlijk minder) origineel Nederlandse exemplaren van de meest recente SL-editie rondrijden, want 2016 is het jaar waarop de uitgebreide facelift van de in 2012 geïntroduceerde, zesde generatie van de SL werd gepresenteerd. Het model is daarmee wel op leeftijd, maar zeker nog niet stokoud.

Wellicht speelt de gigantische omvang van het in de laatste jaren stevig uitgedijde modellengamma van Mercedes een rol in de SL-verkopen. Wie graag open wil rijden heeft bij Mercedes namelijk meer keus dan bij welk ander merk dan ook, dankzij cabrioversies van de C-klasse, E-klasse én S-klasse. Tel daar de kleinere SLC en de sportieve AMG GT Roadster bij op en het is duidelijk dat er meer dan genoeg alternatieven zijn voor de klassieke klapdak-roadster. Met name de AMG GT zit zowel qua prijs als concept stevig in het vaarwater van duurdere SL's, al is de GT met z'n lange neus en stoffen kap nadrukkelijk wat sportiever dan de comfortabele SL met z'n wegklapbare hardtop.

Als de keuze ondanks al die alternatieven dan toch op de SL is gevallen, valt er alsnog genoeg te kiezen. De auto is er namelijk als SL400 met een 367 pk sterke V6, als SL500 met een 455 pk sterke V8 en in twee verschillende AMG-varianten. Het gaat dan om de van de S-klasse bekende 63- en 65-versies, waarbij de eerste 585 pk levert uit de bekende 5,5-liter Biturbo-V8 en de laatste alle andere versies resoluut van tafel veegt met een gigantische 6.0 V12 met maar liefst 630 pk. Die laatste staat voor maar liefst €320.479 op de prijslijst, de voordeligste SL moet nog altijd €125.349 opbrengen.