Luxueus vervoer sluit autonoom drieluik af Renault presenteert EZ-Ultimo

Renault stelt tijdens de autosalon van Parijs deze EZ-Ultimo aan de wereld voor, een auto die het drieluik van autonome toekomstvisies completeert.

De Autosalon van Genève was het podium waarop Renault in maart dit jaar de EZ-Go presenteerde, een studiemodel waarmee het merk liet zien hoe het autonoom stadsvervoer van de toekomst voor zich zag. De EZ-Go kreeg kort geleden gezelschap van de EZ-Pro, een toekomstvisie op autonoom goederenvervoer in en rond de stad. Het EZ-duo wordt vandaag aangevuld met de EZ-Ultimo, een auto die Renault omschrijft als "een premium mobiliteitsoplossing die iedereen het plezier biedt van een uitzonderlijke en unieke ervaring". Een elektrische en autonome deelauto dus, maar wel één die op een hoger niveau opereert dan de al genoemde EZ-Go. Eerder werd de EZ-Ultimo overigens al op straat gespot!

De EZ-Ultimo deelt zijn platform met de EZ-Go en is dus net als die bescheidener opgestelde inzending volledig elektrisch, helemaal autonoom (niveau 4) en 'connected'. Renault ziet de EZ-Ultimo als een auto die door bedrijven als vijfsterrenhotels en luchtvaartmaatschappijen kan worden aangeboden. De auto zou je bijvoorbeeld thuis kunnen oppikken en naar het vliegveld kunnen brengen als deel van de reis. Tevens zou de auto geschikt zijn om te worden gebruikt door digitale taxidiensten.

De in twee kleuren gespoten EZ-Ultimo is 1,35 hoog, 2,2 meter breed en maar liefst 5,8 meter lang en heeft volgens Renault een MPV-koets. In het interieur zijn materialen als hout, leer en zelfs marmer toegepast. Het interieur ademt volledig de sfeer van vooroorlogse auto's. De concept-car heeft een wielbasis van 3,88 meter en opent zich zelfstandig als de gebruiker de auto benadert. Het bovenste glazen deel van de auto klapt op bijzondere wijze open. Een B-stijl ontbreekt, wat de instap moet vergemakkelijken. De passagiers worden verwelkomd door een lichtgevend vlak op de vloer.

Renault monteert het accupakket in de bodem, accu's die stroom leveren aan de niet nader toegelichte elektromotor die de voorwielen aandrijft. 4Control-vierwielbesturing is aanwezig. Het gros van de camera's en sensoren die Renault in de auto heeft verwerkt, krijgt een plek in de hoeken van de auto, al is een deel van de sensoren op andere plekken weggewerkt. Het totaalgewicht van de auto ligt op 1.800 kilo. Is de auto productierijp? Welnee, maar Renault geeft met zijn EZ-drieling in elk geval duidelijk aan hoe het de toekomst voor zich ziet.