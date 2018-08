Enkel voor de Russische markt Renault Logan nu ook als Stepway

In Rusland is de nieuwe - plaatselijke - Stepway-uitvoering van een aantal Renault-modellen onthuld. Heftig nieuws, maar er is nog meer: voor het eerst werd ook de Renault Logan Sedan voorzien van een offroad-sausje!

Om het geheugen eerst kort op te frissen: de Nederlandse Dacia's gaan in Rusland door het leven als Renault. Waar wij de Dacia Logan Sedan in 2008 uitzwaaiden, is de tweede generatie tien jaar later in diverse markten gewoon te krijgen. De Russische Renault Logan - of Symbol zoals hij elders op de wereld ook wel heet - kreeg recent een facelift. Nu is er van díé Logan een Stepway-versie gepresenteerd. Inderdaad, Renaults/Dacia's offroad-sausje dat bij ons ook in de prijslijst staat. In Nederland zijn de Dacia Sandero, Dokker, Logan MCV en Lodgy tegenwoordig nog leverbaar als Stepway. In Rusland ging Renault aan de slag na een reeks facelifts en presenteert het nu een nieuw trio: de Sandero, de Dokker en dus voor de eerste keer de Logan. Naast wat uiterlijke opsmuk zijn de Renaults ook daadwerkelijk iets opgehoogd, want de bodemvrijheid is met enkele centimeters toegenomen tot 19,5 centimeter.

De Logan Stepway zal uiteraard de overtocht naar ons land via de officiële kanalen niet maken, aangezien de Logan Sedan hier ook niet leverbaar is. Een groot gemis? Volvo presenteerde eerder de S60 Cross Country. Met een totale Nederlandse verkoop van 61 modellen is dat echter geen groot succes gebleken. Op onze markt is de vraag naar alle waarschijnlijkheid dus niet heel groot. In Rusland gaat de opgehoogde Logan de strijd aan met de Lada Vesta Cross, die eerder dit jaar werd gepresenteerd. Nog zo'n pareltje.