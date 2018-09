Ook onderhuids vernieuwd Renault Kadjar onder het mes

Renault heeft zijn begin 2015 op de markt gebrachte Kadjar op de snijtafel gelegd. De auto beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Parijs.

De laatste maanden doken geregeld foto's op van ingepakte Renaults Kadjar, iets dat er natuurlijk op wees dat de technische broer van de Nissan Qashqai spoedig gefacelift zou worden. Vandaag schuift Renault de bijgewerkte versie van z'n SUV naar voren.

We zouden ons zo voor kunnen stellen dat je een aantal keer moet kijken om de verschillen met 'het origineel' te kunnen zien. Dat betekent niet dat de wijzigingen minimaal zijn.

De voorzijde van de vernieuwde Kadjar is herkenbaar aan zijn vernieuwde en nu bredere grille, herziene koplampunits met C-vormige lichtsignatuur én natuurlijk aan zijn vernieuwde voorbumper. In die voorbumper zijn nieuwe led-mistlampen verwerkt. Ook aan de achterzijde gaan de lichtunits op de schop en Renault verwerkt verchroomde details in de auto. Renault stelt uiteraard nieuwe 17- en 19-inch wielen beschikbaar.



In het interieur monteert Renault een nieuw touchscreen, een 7-inch metend scherm dat gekoppeld is aan het R-Link 2-systeem. Tevens voegt Renault chroomkleurige details toe aan onder andere ventilatieroosters, de deurgrepen en op de middenconsole. De stoelen zijn verbeterd en het ontwerp van de deurpanelen is ook vernieuwd.

Ook op technisch vlak zijn er aanpassingen. De Kadjar komt beschikbaar met de nieuwe 1.3 TCe-benzinemotor die ook in de Scénic en de Mégane een plek heeft gekregen. De nieuwe benzinemotor komt beschikbaar als TCe 140, TCe 160. Die laatste is naast met een handbak ook leverbaar met een EDC-transmissie. Renault meldt tevens dat de dieselversie krachtiger en zuiniger is. De dieselaar is een Blue dCi 115 die 5 pk krachtiger is dan de dCi 110 die hij vervangt. Aanvankelijk is hij alleen met een handbak leverbaar, later komt ie ook beschikbaar met een EDC-bak.

De prijzen van de vernieuwde Kadjar worden in een later stadium gepresenteerd.