Instappen vanaf 37 mille Prijzen Mercedes-Benz A-klasse Limousine bekend

In juli werd de compacte modelfamilie van Mercedes-Benz uitgebreid met de A-klasse Limousine. AutoWeek kan als eerste melden wat die nieuwe sedan moet gaan kosten.

Mercedes-Benz heeft voor het eerst in de geschiedenis een volwaardige sedanversie van de A-klasse op de menukaart staan, een auto die het merk A-klasse Limousine heeft genoemd en die naast een toekomstige nieuwe CLA-klasse komt te staan. Wij weten nu wat de nieuwste aanwinst voor Mercedes' compacte familie moet opbrengen.

De vanafprijs van de A-klasse Limousine is vastgesteld op € 37.293. Voor dat geld krijg je de sleutels van de 163 pk en 250 Nm sterke A 200 met geblazen 1,3 onder de kap overhandigd. Schakelen geschiedt met een handgeschakelde zesbak. Ter vergelijking: de hatchback in die configuratie kost € 569 minder. De tijdelijk leverbare en speciaal aangeklede A 200 Launch Edition, tevens met handbak, moet € 40.771 opbrengen. Voor de A 200 met 7G-DCT-automaat vraagt Mercedes-Benz € 37.803. Ook deze configuratie is in combinatie met de Launch Edition te bestellen. Reserveer in dat geval een bedrag van minimaal € 40.864. Hoger op de benzineladder staat de A 220 4Matic met 190 pk en 350 Nm sterke 2,0-liter grote vierpitter onder de kap. Deze standaard met de automatische transmissie uitgeruste versie moet op zijn minst 45.690 € opbrengen.

Dieselen kan vanaf € 37.681 met de standaard aan een automaat gekoppelde 116 pk en 260 Nm sterke 1.5 die in de A 180d ligt. De Launch Edition kost € 40.901. In een later stadium breidt Mercedes-Benz de prijslijst ongetwijfeld uit met meer benzineversies. Zo is de hatchback namelijk ook als A 160, A 180 en als A 250 te krijgen.