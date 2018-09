Verleden ontmoet toekomst Peugeot e-Legend Concept breekt los

Peugeot wist de gemoederen onlangs behoorlijk op te warmen. Na een korte teasercampagne presenteert het merk vol trots de e-Legend Concept!

Peugeot laat er geen twijfel over bestaan: de e-Legend Concept is een auto waarin het merk terugkijkt op zijn rijke historie, maar tevens vooruitblikt naar de toekomst. Aan de voorzijde van de 508 verwerkte Peugeot al een retro-detail door de typenaam bovenop de neus te plakken, maar bij deze e-Legend Concept gaan de Fransen veel verder.

De e-Legend Concept is 4,65 meter lang, 1,93 meter breed en 1,37 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,69 meter en daarmee is –ie een kleine tien centimeter korter dan de 508. Niet alleen het lijnenspel van de e-Power Concept doet aan de door Pininfarina ontworpen 504 Coupé denken, ook de uit drie verticale delen opgebouwde achterlichten zijn een overduidelijke knipoog naar de eerste serie (1969-1974) van die Franse coupé. Dan is er het Peugeot-logo op de neus, een exemplaar dat Peugeot tussen 1960 en 1968 toepaste.

De e-Legend, zijn naam geeft het al weg, combineert zijn op het verleden geïnspireerde lijnenspel met moderne techniek. Een accupakket met een capaciteit van 100 kWh is de bron waar een 463 pk en 800 Nm sterke elektromotor zijn levenslust uit put. Dat vermogen wordt over alle vier de wielen verdeeld, wielen die de e-Legend Concept in minder dan 4 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h draaien. De topsnelheid ligt op 220 km/h, maar interessanter is misschien nog wel de actieradius die volgens de WLTP-methode op 600 kilometer ligt. In 25 minuten laden moet het accupakket vol genoeg zijn om 500 kilometer te kunnen rijden.

Autonome techniek is hot en dus is ook de e-Legend Concept in staat om volledig autonoom rond te gaan en wel in twee standen. In de Soft-modus is de auto geheel gericht op comfort en wordt de informatievoorziening op het display tot een minimum beperkt. In de Sharp-stand staat de complete auto en dus ook het met velours en hout afgewerkte interieur in het teken van dynamisch weggedrag. In de zonnekleppen zijn 12-inch grote schermen verwerkt die voor extra entertainment zorgen, entertainment die zich via spraak laat aansturen. Overigens zijn ook in de portieren displays geplaatst, schermen met een diameter van 29-inch. Binnen twee jaar wordt een hiervan afgeleid systeem beschikbaar in reguliere productiemodellen. In beide autonome rijmodi strekt het stuurwiel zich om een beter zicht te gunnen op het immense 49-inch grote display. Wie liever zelf stuurt, kan de Peugeot in de standen Legend en Boost zetten. In de Boost-stand staat de sportieve rijervaring centraal en wordt er zelfs het beeld van de weg op het scherm geprojecteerd.

De e-Power beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Parijs