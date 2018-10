Eindelijk tastbare voorbode Nu volledig: Skoda Vision RS

Skoda heeft tijdens de autosalon van Parijs definitief het doek getrokken van de Vision RS, de al veelbesproken concept-car waarmee de Tsjechen niet alleen nieuw RS-design uit de doeken doen, maar ook vooruitblikken op de komst van de opvolger van de Rapid Spaceback.

Vorige week donderdag schreven we al een uitgebreid verhaal over de Vision RS, het jongste studiemodel van Skoda. We kregen uitgebreid de tijd om met de voor die auto verantwoordelijke personen te spreken en konden derhalve al veel informatie over het studiemodel melden. De foto's van de auto bleven nog even onder de pet, maar nu heeft Skoda ook die uit de doeken gedaan.

De Vision RS is een plug-in hybride waarvan de brandstofmotor een 150 pk sterke 1.5 TSI is, die bijval krijgt van een 102 pk sterke elektromotor. Gezamenlijk sturen ze 245 pk via een DSG-transmissie naar de vooras. Met dat vermogen sprint de Vision RS in 7,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 210 km/h. Onder de achterbank ligt een 13 kWh groot accupakket, waarmee de auto 70 kilometer elektrisch kan afleggen.

Met de concept-car geeft Skoda onder andere een vooruitblik op nieuw RS-design. Volgens Oliver Stefani, Head of Design, is het een evolutie van de huidige RS-ontwerpstijl die meer dynamiek moet uitstralen. "In your face wordt het niet, daar zijn RS-modellen niet voor bedoeld", legt Stefani uit. Skoda lijkt op toekomstige RS-modellen in elk geval uitbundiger spoilerwerk en zichtbaar koolstofvezel te willen toepassen.

Geen studiemodel zonder opvallende ingrediënten en zodoende is ook de Vision RS op bijzondere wijze aangekleed. De koets is gespoten in een witte lak waarin Xyrallic-kristallen zijn verwerkt. Glimmers die voor wat extra uiterlijke schwung zorgen, maar het zijn niet de enige aandachttrekkers in de lak. Skoda spreekt over de aanwezigheid van "organische bestandsdelen in de lak" die warmte reflecteren, waardoor de temperatuur in het interieur bij warm weer niet te hard oploopt. Verder past Skoda ecologisch verantwoorde materialen als gerecycled textiel toe en de vloermatten zijn bijvoorbeeld gemaakt van de vezels die afkomstig zijn van – jawel – de bladeren van een ananasboom.

De Vision RS blikt verder vooruit op een opvolger van de huidige Rapid Spaceback. Denk de glimmers en spoilers weg en de vorm van die auto is overduidelijk. In tegenstelling tot het huidige model wordt die nieuwkomer meer een concurrent voor auto's als de Opel Astra en de Volkswagen Golf. In dat segment heeft Skoda in principe al de Octavia, maar van die auto levert het merk geen traditionele hatchback. De afmetingen van de Vision RS, die zeer waarschijnlijk grotendeels overeenkomen met die van de al in december te presenteren productieversie, liegen er ook niet om. De auto is 4,36 meter lang, langer dus dan de al genoemde Golf, maar korter dan de 4,67 meter lange Octavia. De Rapid Spaceback-opvolger – wij zetten in op de naam Rapid – komt in elk geval met TSI- en TDI-motoren beschikbaar, maar een plug-in-versie (al dan niet de RS-versie) lijkt in het verschiet te liggen. In december wordt ongetwijfeld alles duidelijk.



In AutoWeek 40, die op 4 oktober in de winkels ligt, hebben we een uitgebreid verhaal over de Vision RS.