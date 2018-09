306 pk en 400 Nm Nu officieel: Mercedes-AMG A35 4Matic

Gisteravond lekte de eerste foto's van de A35 online en nu is de Mercedes-AMG A35 4Matic officieel gepresenteerd!

De Mercedes-AMG A35 4Matic is de eerste loot aan de uiteindelijk twee modellen kennende AMG-stam van de nieuwe A-klasse. Deze 'milde' versie komt natuurlijk alsnog behoorlijk potent voor de dag. De auto komt over een 2,0-liter grote geblazen viercilinder te beschikken. Het blok is een doorontwikkeling van het exemplaar dat al in de A250 ligt. De hitsige viercilinder levert 306 pk en 400 Nm. Dat vermogen wordt via een AMG Speedshift DCT7-transmissie mét schakelflippers, een automaat met dubbele koppeling dus, over alle vier de wielen verdeeld.

Met die 306 pk is de hatchback in staat om in 4,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid: 250 km/h. Het 4Matic-systeem is in de standen Comfort en Sport te zetten waarbij die laatste geactiveerd wordt door de ESP Sport Handling- of ESP Off-knop in te drukken. Middels AMG Dynamic Select is de auto in de rijmodi Slippery, Comfort, Sport, Sport+ en Individual te zetten. Deze standen hebben uiteraard invloed op zaken als de afstelling van het onderstel en de gasrespons. Mercedes-AMG monteert uiteraard een set sportveren en -dempers onder de auto én geeft de A35 een AMG-uitlaatsysteem met kleppen mee.



Mercedes-AMG heeft de stijfheid van de koets vergroot door een aluminium plaat onder de motorruimte te schroeven. Daarbij monteren de heren en dames uit Affalterbach extra verstevigingsbeugels die aan de onderzijde van de auto een plek krijgen.

Vanbinnen monteert Mercedes-AMG sportstoelen waar kunstleer en microvezel omheen is gevouwen. Rode stiksels en rode gordels zijn aanwezig om het sportieve DNA van de auto te benadrukken. Het AMG-stuur is overigens helemaal nieuw.



Uiteindelijk gaat Mercedes-AMG ook een 45-variant van de nieuwe A-klasse voeren. Voor die auto zetten we in op een vermogen van zo'n 400 pk.

De Mercedes-AMG A35 4Matic beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Parijs. De Europese marktintroductie staat voor januari gepland.