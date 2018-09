Instapknaller Mercedes-AMG GT 43 4-Door Coupé is los

Mercedes-Benz voegt een nieuwe versie toe aan het leveringsgamma van de AMG GT 4-Door Coupé: de AMG 43!

De in maart aan de wereld voorgestelde Mercedes-AMG GT 4-Door kennen we tot op heden als GT 4-Door 63 (S) én als GT 4-Door 53. Waar de 63 S-versie 640 pk en 900 Nm uit zijn 4,0-liter grote biturbo V8 perst, is de reguliere 63-smaak goed voor 585 pk en 800 Nm. De al bekende GT 4-Door 53 beschikt over een 3,0-liter grote zes-in-lijn, een blok dat standaard 435 pk en 520 Nm levert en er met EQ-boost 22 pk bijkrijgt. Vandaag stelt Mercedes-AMG de 43 aan de wereld voor, een nieuwe 'instapversie'.

Net als de Mercedes-AMG GT 53 beschikt de 43 over de 3,0-liter grote zes-in-lijn, al is die zescilinder in deze nieuwe instapknaller niet 435 pk, maar 367 pk en 500 Nm sterk. Ook deze nieuwe variant profiteert van de EQ-booster die 22 pk en tot 250 Nm extra levert.

De 43-variant krijgt net als de GT 53 de beschikking over een 3,0-liter grote zes-in-lijn én over 4Matic-aandrijving. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 4,9 tellen achter de rug en z'n topsnelheid ligt op 270 km/h. Schakelen geschiedt middels een negentraps DCT-transmissie. Het uiterlijk van de nieuwe instapversie is identiek aan dat van de Mercedes-AMG GT 53.

De Nederlandse vanafprijs ligt op € 132.322. Voor de GT 53 vraagt Mercedes-AMG € 152.892.