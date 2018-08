400 pk in compacte knalsedan Mercedes-AMG CLA 45 voor het eerst in beeld

Natuurlijk verrijkt Mercedes-Benz zijn compacte modelfamilie met knalharde AMG-versies. Ook de nieuwe CLA-klasse krijgt straks een anabolenkuurtje en het is die auto die nu voor het eerst in beeld is verschenen.

Aanvankelijk keek autoland gek op toen bleek dat Mercedes-Benz aan het testen was met niet één, maar twee compacte sedanachtigen. Inmiddels weten we dat het merk zowel een A-klasse Limousine als een CLA-klasse gaat voeren. Die eerste is inmiddels onthuld en op de lancering van de sportiever ingestelde CLA-klasse zullen we ook niet heel lang meer hoeven wachten. Op termijn verschijnt van de CLA een volwaardige AMG-editie en die krachtpatser is nu voor het eerst opgedoken.



De 45 AMG-versie van de vorige CLA-klasse schopte het uiteindelijk tot 381 pk en 475 Nm, afkomstig uit een geblazen 2,0-liter viercilinder. De nieuwe CLA-klasse wordt waarschijnlijk opnieuw voorzien van een 2.0, een blok dat in zijn nieuwe incarnatie de magische grens van 400 pk doorbreekt. Vanbuiten is de CLA 45 - als hij zo gaat heten - uiteraard voorzien van uitbundig spoilerwerk, fors lichtmetaal en de kenmerkende uitlaateindstukken. Overigens lijkt de CLA voor het eerst een milder AMG-broertje te krijgen, een auto die je moet zien als de 43 AMG naast de 63 AMG's. Deze minder hardcore AMG perst naar verwachting zo'n 300 pk uit zijn 2.0-motor.