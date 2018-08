Opvolger nog niet bekend Mazda neemt afscheid van hoofdontwerper Kevin Rice

Na vier jaar dienst te hebben gedaan als Design Director van Mazda's Europese afdeling, neemt Kevin Rice afscheid van het Japanse merk. Hij was medeverantwoordelijk voor de schetsen van de huidige MX-5 en CX-5.

In 2014 volgde Rice na 26 jaar Peter Birtwhistle op als hoofdontwerper van Mazda Europe. Tot 2000 was Rice al werkzaam bij Mazda en was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de RX-8, waarna hij dertien jaar lang bij andere merken zoals BMW aan de slag ging. In Duitsland was hij betrokken bij de schetsen van huidige BMW 3- en 4-serie. In 2013 verruilde Rice BMW weer voor een functie bij Mazda als Creative Director. Een jaar later beklom hij de troon als hoofdontwerper.

Rice is medeverantwoordelijk voor Mazda's hedendaagse designtaal. Later dit jaar beleeft de nieuwe Mazda 3 van zijn hand zijn werelddebuut. Wat Rice nu gaat doen is vooralsnog onduidelijk. De Nederlandse importeur weet verder ook niet te vertellen wie de Brit opvolgt.