Update voor open superduo Lamborghini Huracán Spyder en Audi R8 Spyder

Slechts enkele maanden geleden maakten we kennis met de Lamborghini Huracán Performante Spyder, de open versie van de heftigste Huracán. Nu vindt Lamborghini het echter tijd om ook de reguliere variant een (nog) wat agressiever uiterlijk te geven. Vrijwel tegelijkertijd werkt Audi aan een update van neefje R8 Spyder en ook die auto hebben we vandaag in beeld.

De Huracán Spyder kennen we pas sinds 2015 en is daarmee nog redelijk vers, maar de dichte versie van Lamborghini's kleinste model werd eind 2013 al gepresenteerd. Dan is een facelift niet onlogisch en dat is precies waar we nu het eerste levensteken van zien. De gefotografeerde Huracán Spyder heeft ten opzichte van het bekende model een wat drukkere voorbumper waarin de luchtinlaten zijn opgesplitst. De achterbumper lijkt met z'n hooggeplaatste uitlaten veel op die van de Performante, maar wijkt met name aan de zijkant en in het gebied tussen de achterlichten af van de über-Huracán. Uiteraard ontbreekt ook de enorme achtervleugel van die auto. De gefacelifte Huracán maakt naar verwachting uiterlijk begin volgend jaar z'n opwachting en wat voor de open versie geldt, geldt natuurlijk ook voor de coupé. Net als bij de update van voorganger Gallardo zal de auto ook technisch worden aangepakt en lijkt meer vermogen een logische stap.

Dan de R8. De gefacelifte versie van die auto is al eerder voorbijgekomen als coupé en deze Spyder krijgt uiteraard dezelfde nieuwe onderdelen aangemeten. Aan de voorzijde valt vooral de bredere, lagere grill op, die door z'n nieuwe vorm wat ruimte laat tussen z'n bovenzijde en de onderrand van de motorkap. Aan de achterzijde is opnieuw een grille zonder onderbreking bij de kentekenplaat gemonteerd en vallen net als bij de coupé de ovaalvormige uitlaateindstukken op. De trapeziumvormige uitlaten van de huidige R8 blijven wellicht behouden voor de V10-versie, want dit blauwe exemplaar zou zomaar eens de 450 pk sterke V6 uit de RS5 kunnen herbergen. Als die motor inderdaad in de R8 wordt gehangen is dat ongetwijfeld bijzonder goed nieuws voor de vanafprijs van de sportiefste Audi, die dan immers niet alleen een lager 'kaal' prijskaartje, maar ook een aanmerkelijk lager bpm-bedrag krijgt meekrijgt.