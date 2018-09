Niet hardcore, wel rap! Kia Ceed GT is los

Zojuist werd de Kia Proceed aan de wereld voorgesteld, maar er is meer Ceed-nieuws onder de zon. Dít is namelijk de nieuwe GT-versie van de Ceed hatchback!

Bij de introductie van de Ceed wist voormalig Kia-COO Michael Cole aan AutoWeek te verklappen dat er ook weer een nieuwe Ceed GT in het vat zou zitten. Een sportieve versie dus, een auto die nadrukkelijk níet in het hardcore hothatch-territorium komt te opereren. De Ceed GT ontpopt zich nu digitaal tot een milde sportieveling, en dat heeft een reden. Kia zou zich volgens Cole willen differentiëren van Hyundai, dat met zijn N-label wel vol overtuiging voor knalharde prestaties gaat. De Ceed GT is daarmee een auto die het midden lijkt te zoeken tussen prestaties en comfort.

Opvallend hierbij is dat de nieuwe Ceed GT over de in de basis identieke 1.6 T-GDI komt te beschikken als voorgangers Cee'd en Pro-Cee'd GT, inderdaad nog met apostrofs. Dat betekent dat ook de nieuwe Ceed GT 204 pk en 265 Nm levert, al komt het koppel nu bij 1.500 in plaats van bij 1.750 Nm vrij. Het doorontwikkelde blok is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar is voor het eerst ook met een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling te krijgen. Hoe rap de Ceed GT is, maakt Kia in een later stadium bekend. Wie zijn Ceed GT met de optionele zeventrapsautomaat met dubbele koppeling bestelt, kan door middel van Drive Mode Select kiezen uit de rijmodi Normal en Sport.

De Ceed GT heeft een aangepaste voorbumper met grotere luchtinlaten dan die van de reguliere versies. De nu van rode details voorziene grille van de auto is uitgevoerd met een donkere rand chroom én van een GT-logo. Ook aan de achterzijde zien we een afwijkende bumper, waarin een diffuser is verwerkt. Bovenaan de kont is een relatief kleine spoiler gemonteerd. Op de flanken nemen we verchroomde raamlijsten waar en aangezette dorpels die in zwart of rood zijn afgewerkt. 18-inch lichtmetaal - met een rode naafkap - is standaard aanwezig en erachter houden zich rode remklauwen schuil. De auto ligt 0,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan de reguliere Ceeds én is uiteraard harder afgeveerd. De remschijven zijn met een diameter van 32 centimeter 3,2 centimeter groter dan die van de standaardexemplaren. Kia belooft verder dat de stuurinrichting anders is afgesteld.

Net als in het binnenste van de Proceed GT - waarvan nog niet bekend is of hij naar Nederland komt - zien we een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel, een zwart in plaats van grijs hemeltje én sportstoelen. Dankzij kleppen in de uitlaat is de Ceed GT luider dan zijn reguliere broertjes.



Prijzen en informatie voor de Nederlandse markt volgen spoedig.