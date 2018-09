Onderscheidend vermogen, ook in GT-vorm Kia Proceed gepresenteerd

Kia pakt stevig door met zijn nieuwe Ceed. De compacte middenklasser is er al als hatchback en als Sportswagon en vandaag voegen de Koreanen een derde versie aan de Ceed-familie toe: de Proceed.

De in februari van dit jaar geïntroduceerde derde generatie Ceed debuteerde in hatchbackvorm, maar kreeg een krappe maand later gezelschap van de Ceed Sportswagon. De splinternieuwe derde carrosserievariant die Kia nu aan zijn Ceed-gamma toevoegt, is een bijzondere. De naam Proceed mag dan wel bekend in de oren klinken, zijn vorm is helemaal nieuw!

Waar de Proceed voorheen - toen nog geschreven als Pro-Cee'd - eenvoudigweg de driedeursversie van de Ceed was, is deze Proceed iets compleet anders. Driedeursversies van compacte middenklassers zijn voor autofabrikanten de moeite niet meer waard, en deze Proceed profiteert daarvan. De auto is de productieversie van de in september van 2017 gepresenteerde Proceed Concept. Dat warm ontvangen studiemodel deed al vermoeden dat de derde Ceed-variant een bijzondere zou worden. Kia toont lef door relatief trouw aan de lijnen van het studiemodel te blijven, want de daadwerkelijke Proceed is een gelikt gelijnde hatchback-achtige stationwagon die enigszins doet denken aan de Shooting Brake-varianten van Mercedes' CLA- en CLS-klasse.

Afwijkend

Ook Kia noemt de Proceed een shooting brake, al is hij dat in feite natuurlijk niet. De auto meet 4,6 meter in de lengte, is 1,8 meter breed en 1,32 meter hoog. Daarmee is hij een kleine dertig centimeter langer dan de Ceed hatchback en enkele millimeters langer dan de Sportswagon. Daar komt bij dat de daklijn ruim 4 centimeter lager is dan die van laatstgenoemde. Ondanks zijn gelikte lijnenspel is de Proceed ook achterin vrij ruim. De bagageruimte meet 594 liter en dat is niet alleen 50 procent meer dan bij de Ceed hatchback, maar ook nog eens meer dan de vorige generatie Ceed Sportswagon. De nieuwe Sportswagon biedt met 625 liter overigens wel meer bagageruimte en uiteraard is het achterin iets praktischer van vorm. De achterbank kan worden neergeklapt, Kia houdt nog even onder de pet hoeveel bagage je dan kunt meenemen.

Volgens Kia zijn puur de motorkap en de voorschermen uitwisselbaar met die van zijn hatchbackbroertje. Daarbij komt dat de voorbumper net even anders oogt dan die van zijn broertjes. Opvallend is dat het chroomkleurige 'vinnetje' bij de C-stijl - Kia noemt het de Sharkblade - het productiestadium heeft gehaald. Op de bilpartij is onder de over de gehele breedte doorlopende led-achterlichtunits de modelnaam leesbaar. Het interieur wijkt overigens slechts in detail af van dat van de overige Ceeds. Kia geeft de auto een zwart in plaats van grijs hemeltje, de auto beschikt standaard over metalen instaplijsten en het stuurwiel is aan de onderkant afgeplat.



Motoren en versies

Kia zet zijn Proceed duidelijk als sportievere inzending in de Ceed-familie in door de auto alleen als stoer aangeklede GT-Line én als daadwerkelijk snelle GT te voeren. Kia belooft dat zowel de veren als de dempers anders zijn afgestemd dan die van de bekende Ceed-varianten. De Proceed is als GT-Line leverbaar met drie motoren. De lijst begint met de bekende 120 pk sterke 1.0 T-GDI, die de nieuwe 140 pk en 242 Nm sterke 1.4 T-GDI boven zich moet dulden. Schakelen gaat standaard via een handgeschakelde zesbak, maar de 1.4 T-GDI is ook leverbaar met een DCT-transmissie met zeven verzetten. De derde motor is de nieuwe 1.6 CRDi-diesel, die 136 pk en 280 Nm levert. Ook deze krachtbron is zowel met handbak als met DCT-bak te krijgen.

GT

Dan is er - zoals al aangekondigd - de GT, de heetste versie van de Proceed. Onder de kap ligt een 204 pk en 265 Nm sterke 1.6 T-GDI-benzinemotor. Kia Nederland zegt nog niet zeker te weten of deze variant ook naar ons land komt en houdt zijn prestaties nog even achterwege. De GT heeft onder andere een straffer afgesteld onderstel én krachtiger remmen. De Proceed GT krijgt met zwart leer en suède beklede sportstoelen, die dikkere wangen hebben dan die van de Ceed GT. Overigens zijn de stoelen in de GT-Line-versies ook met leer en suède bedekt.

De Nederlandse marktintroductie vindt in het eerste kwartaal van volgend jaar plaats. De Proceed wordt net vanaf november gebouwd in Kia's fabriek in het Slowaakse Žilina, waar ook de hatchback en de Sportswagon het levenslicht zien. De Nederlandse prijzen volgen later.