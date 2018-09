Opgepompt en afgeplakt Gesnapt: Volkswagen T-Roc 'R'

Volkswagen is al even aan testen met een sportieve variant van de T-Roc. Het is die afgetrainde cross-over die nu weer is opgedoken.

Cross-overs van Volkswagen en het GTI-label gaan niet samen. Medio vorig jaar werd dat duidelijk toen Herbert Diess, inmiddels CEO van de Volkswagen Group, tegenover het Engelse Autocar stelde dat de aanduiding 'GTI' alleen voorbehouden is aan hot hatches. De sportieve versie van de T-Roc op deze foto's is dan ook zeer waarschijnlijk de knalharde R-versie!

Niet alleen ligt deze ingepakte T-Roc beduidend dichter tegen het asfalt, zijn bumperwerk en wielen wijzen tevens op de aanwezigheid van een potente machine onder de motorkap. Wie nog niet is overtuigd, moet even een blik werpen op het achterste van de T-Roc, waar aan weerszijden van de achterbumper dubbele uitlaateindstukken zichtbaar zijn.

Als dit inderdaad een T-Roc R is, zetten we in op een 2.0 TSI die zo'n 300 pk opwekt. Op een eerder testexemplaar, nog niet voorzien van het definitieve bumperwerk, was het 4Motion-label op de achterklep te zien. Ga logischerwijs dus uit van vierwielaandrijving.