In ornaat vóór Parijs Gelekt: Mercedes-AMG A35

Slideshow

Mercedes-Benz is al enige tijd aan het opwarmen voor de komst van de eerste AMG-versie van de nieuwe A-klasse. Vanavond is het moment daar dat de Mercedes-AMG A35 ontsnapt aan de planning van zijn scheppers en voortijdig op internet belandt.

Mercedes-Benz stuurde al drie keer teaserafbeeldingen de wereld in waarop stukjes van de eerste AMG-versie van de nieuwe A-klasse waren te zien. Zero2turbo heeft de hand weten te leggen op de eerste foto's waarop de A35 AMG in zijn geheel is te zien.

De A35 AMG is een hagelnieuwe 'subtopper' van de nieuwe A-klasse, een positie die de auto overigens pas over een tijdje inneemt. Tot Mercedes-Benz de A45 AMG onthult, is de A35 namelijk wél de topper van de nieuwe A-familie. Het is voor het eerst dat de A-klasse beschikbaar komt in twee AMG-varianten.

Deze foto's bevestigen wat we eigenlijk al wisten: de A35 AMG komt over relatief uitbundig en agressief ogend bumperwerk te beschikken. Op de hoeken van de voorbumper nemen we zelfs splitters waar en aan de achterzijde bepaalt niet alleen een forse diffuser, maar ook een stevige achterspoiler het beeld.

De 45 AMG van de vorige generatie A-klasse perste 381 pk en 475 Nm uit een heftig opgeschroefde 2,0-liter viercilinder. De nieuwe 45 AMG krijgt ongetwijfeld weer de beschikking over een 2.0, maar dan waarschijnlijk een volledig nieuw exemplaar dat zo'n 400 pk zal leveren. De 35 AMG-smaak die Mercedes-Benz hier laat zien, zal een vermogen van zo'n 300 pk hebben. De onthulling verwachten we tijdens de Autosalon van Parijs in oktober.