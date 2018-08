De zaag was sterker Franse politie houdt restant Peugeot 205 aan

Slideshow

In het Franse Nantes heeft de politie het laatste restje van een Peugeot 205 van de weg gehaald. Het gevaarte reed nog op eigen kracht rond en deed dat als klap op de vuurpijl met een 16-jarige achter het stuur.

In het Twitterbericht waarin het opmerkelijke feit wereldkundig wordt gemaakt spreekt de politie van departement 44 grappend van een "ongeïdentificeerd rollend object". Het identificeren van de legendarische 205-vormen lukt ons nog wel, maar daar is alles dan ook alles mee gezegd. Alleen datgene wat nodig is om de wielen op de juiste afstand van elkaar te houden, lijkt nog present. De witte vijfdeurs is ontdaan van deuren, motorkap en achterklep, waarna het dak op een ogenschijnlijk weinig verfijnde manier van de kale koets werd verwijderd. Om niet nader omschreven redenen mocht de C-stijl aan de rechterkant deels blijven staan, de rest is lager afgeknot. Ook het interieur moest eraan geloven, al gunde de bestuurder zichzelf nog wel een stoel.

Een interessant gegeven is dat de wieldoppen, toch bij uitstek onderdelen die zich eenvoudig laten verwijderen, de slachting hebben overleefd. Ook de linker koplamp lijkt nog min of meer intact, terwijl het nog altijd brandende lampje van het rechter exemplaar hulpeloos in het luchtledige hangt.

Volgens de tweet van de politie probeerde de 16-jarige bestuurder eerst nog te ontkomen door harder te gaan rijden, maar is de jongen inmiddels overhandigd aan zijn moeder.