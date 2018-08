Nieuwe looks én nieuwe motoren Facelift voor Fiat 500X

Slideshow

In juli konden we de gefacelifte Fiat 500X al laten zien, maar nu heeft Fiat de bijgewerkte cross-over ook via de officiële kanalen vrijgegeven.

De in 2014 op de markt gebrachte heeft al diverse modeljaarupdates ondergaan, maar nu is de cross-over ook aan een ingrijpendere facelift onderworpen. De uiterlijke wijzigingen zijn na de in juli al online verschenen foto's geen verrassing meer.

De 500X krijgt nieuwe verlichting aan zowel voor- als achterzijde. De nu standaard led-achterlichtunits zijn nu net als bij kleinere broer 500 ingevuld met een stuk in carrosseriekleur gespoten kunststof vlak. De verlichting aan de voorzijde is te herkennen aan de indeling van de nieuwe koplampen die optioneel met led-techniek zijn uit te rusten. Uiteraard monteert Fiat nieuwe bumpers en nieuwe dagrijverlichting, maar voor een volledig ander aangezicht zorgt dit niet.

Fiat schroeft tevens een nieuw instrumentarium in het interieur. In de klokkenwinkel lopen de twee kleinere kloppen optisch over in het middelste grootste exemplaar. Tevens wordt de infotainment vernieuwd: de 500X komt te beschikken over het 7-inch grote Uconnect HD Live-systeem dat zaken als Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt.

Eerder profiteerde Jeep Renegade al van een reeks nieuwe motoren en logischerwijs krijgt ook deze Fiat - die technisch overeenkomt met Jeep's kleinste - de beschikking over die nieuwe machines.

Op de internationale motorenlijst verschijnen een 95 pk en 200 Nm sterke 1.3 MultiJet-diesel, een 120 pk en 320 Nm sterke 1.6 MultiJet-diesel en een 2,0-liter groot exemplaar dat 150 pk en 350 Nm sterk is. De 1.3 is te gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie die het vermogen naar de voorwielen stuurt. De 1.6 is te krijgen met een handbak en met een DCT-transmissie. Tevens is deze versie voorwielaangedreven. De 2.0 is standaard gekoppeld aan een negentrapsautomaat die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Op benzinevlak biedt Fiat een 1,0-liter driecilinder met 120 pk en 190 Nm aan, een aan handgeschakelde zesbak gekoppelde versie met voorwielaandrijving. Hoger op de ladder staat een 1.3 viercilinder, tevens met turbo, die 150 pk en 270 Nm opwekt. Deze versie is naast met een handbak ook met een zestrapsautomaat met dubbele koppeling te krijgen. Daarnaast levert Fiat nog een atmosferische 1.6 E-Torq benzinemotor die 110 pk levert. Welke motoren in Nederland leverbaar worden, zal nog moeten blijken, maar verwacht die laatste in ieder geval niet.

Voortaan beschikken alle 500X's over verkeersbordherkenning en Lane Assist. Fiat deelt zijn 500X-familie overigens opnieuw in. De auto is leverbaar in de smaken Urban, City Cross en Cross waarbij de laatste de rol van de 'Trekking', de stoer aangeklede versie, vervult. Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen spoedig.