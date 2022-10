Fiat 500X - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Fiat 500X is al sinds 2014 in productie, maar wordt nog steeds - weliswaar alleen nog met 'hybride' aandrijflijn - in nagenoeg ongewijzigde vorm geleverd. Vandaag zoeken we uit wat Fiat je nog voorschotelt als je voor de instapper gaat.

Fiat 500X 1.5T E-Hybrid Club, €32.190

Waar vorige week de allerdikste Fiat 500X in Yacht Club Capri-uitvoering nog mocht schitteren in de Achteruitkijkspiegel, nemen we dit weekend een kijkje aan de andere kant van het 500 X-spectrum: de Club gedoopte basisuitvoering. De topper van de prijslijsten - de Yacht Club Capri, dus - behelst alles wat Fiat voor de 500X te bieden heeft, is er alleen als cabriolet en kost op een tientje na 40 mille. De Club is er óók als cabrio en kost dan €35.190. Voor nog €3.000 minder vinden we de dichte Club.

Overigens zal de Fiat 500X naar verwachting niet heel lang meer onder ons zijn. Fiat levert hem dan ook nog maar met één aandrijflijn: de 1.5T E-Hybrid. Die laat ons de term 'hybride' in de intro van dit verhaaltje tussen aanhalingstekens zetten, want hoewel er een heuse hybrid-badge op zijn kont prijkt, hebben we hier te maken met mild-hybride techniek. De net geen 1.500 cc metende viercilinder in de neus, gekoppeld aan een dubbelkoppelings automaat, krijgt bescheiden elektro-ondersteuning en kent een maximumvermogen van 130 pk. De eventuele opvolger van de 500X zal naar alle waarschijnlijk volledig elektrisch zijn, daar Fiat - net als Jeep - door de Stellantis-fusie toegang heeft tot het (E-)CMP-platform.

Italiaanse flair

Maar goed, nu is de 500X Club nog verkrijgbaar. Die herken je aan zijn zwarte 16-inch wielen, want het is de enige uitvoering die niet op 17-inch of groter staat. Daarbij is de enige gratis kleur 'Rosso Passione', een donkerrode unilak. De kleurstelling van een 500X-zonder-meerprijs is daarmee best exotisch te noemen, vooral als je hem vergelijkt met de standaarduitvoeringen van andere auto's in dit prijssegment. Die zijn immers vaak uitgerust met grijze wielen en een witte lak. Andere kleuren voor de Fiat kosten €490 voor unilak, €690 voor metallic lak en €990 voor één van de twee in combinatie met een zwart dak.

Kijken we binnenin de goedkoopste 500X, dan wordt onze uitspraak over de exotische kleurstelling nog eens extra kracht bijgezet. De 'gratis' bekleding is namelijk, evenals het over het gehele dashboard lopende paneel, blauw! Hierdoor neemt de basis-500X nog iets meer afstand van andere standaarduitvoeringen, want met zijn blauwe stoel-, deur- en dashboardaankleding en wat lichtgrijze accenten is het binnenin de auto verre van sober. Italiaanse flair, zullen we maar zeggen.

Gaan we van de standaardaankleding naar de standaarduitrusting, dan is er minder reden tot enthousiasme. De uitrusting is niet per se slecht, maar meer dan wat te verwachten valt zit er niet op. Een handmatig bediende airco is standaard, evenals een naar moderne maatstaven klein (7 inch) infotainmentscherm. Dat biedt toegang tot DAB-radio, Android Auto, Apple CarPlay en Bluetooth. Voor navigatie moet je het hogerop zoeken. Voor een digitaal instrumentarium geldt dat niet: die biedt Fiat überhaupt niet in de 500X.

Ook mistlampen vóór, cruise control, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en verwarmbare spiegels horen tot de standaarduitrusting - al houdt het daar wel al bijna op. Voor zaken als usb-poorten achterin, een middenarmsteun, ledverlichting en een verstelbare laadvloer dien je in de overigens relatief betaalbare optiepakketten te duiken. Voor de meeste rijhulp- en actieve veiligheidssystemen geldt hetzelfde. Een lane departure warning-systeem is wel standaard.

Uitrusting duurdere uitvoeringen niet veel rijker

Vind je het wat karig, dan kun je hogerop tussen de uitvoeringen kijken. Voor €33.490, €1.300 meer, vinden we de Cross. Die ziet er net iets 'ruiger' uit vanbuiten en heeft 17-inch wielen, maar is nauwelijks rijker uitgerust. Bovendien kent die uitvoering een veel stemmiger uitgevoerd interieur. Vanaf de Sport (vanaf €35.190) vinden we eigenlijk pas significante verschillen. Die ziet er daadwerkelijk anders uit met zijn 18-inch wielen, andere bumpers, meegespoten dorpel- en spatbordranden en ledverlichting. Over de lichtopbrengst van laatstgenoemde zijn we overigens erg te spreken; een aanrader. De rest van de uitrusting van een standaard-Sport is overigens niet veel rijker dan die van de goedkopere uitvoeringen.

Wel zijn er op de Sport veel meer optiepakketten beschikbaar dan op de Club of Cross. Zo behoren zaken als keyless go en elektrisch inklapbare spiegels niet eens tot de mogelijkheden bij de instapper. Kies je toch voor die uitvoering, dan krijg je van Fiat een auto waarin het hoogst noodzakelijk zeker aanwezig is. Android Auto en Apple CarPlay, airco en cruisecontrol zitten er immers gewoon op. Daarbij is de 500X vooral vanbinnen standaard best leuk aangekleed. Wens je meer te kiezen, dan begint het eigenlijk pas met €3.000 meer neertellen voor een Sport. Al behoren ook op die uitvoering extra kleuren en actieve veiligheidssystemen tot de vele zaken die een meerprijs vergen, waardoor de prijs al snel richting die van de Yacht Club Capri kruipt. We kunnen haast concluderen: wil je een 500X, ga dan voor de instapper óf gelijk voor de allerdikste.