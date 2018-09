Uitheemse bakbeesten boeren goed (Dodge) Ram populairste pick-up van Nederland

Dat pick-ups in de VS niet aan te slepen zijn blijkt ieder jaar weer na de presentatie van de jaarlijkse verkoopcijfers uit dat land, maar ook in Nederland doen Amerikaanse 'trucks' het wonderlijk goed. Al is dat natuurlijk wel relatief.

Pick-ups zullen nooit doordringen tot de verkoop-top-10 in Nederland, maar de kans dat je tijdens de rit naar huis straks een Ram (formeel zonder de naam 'Dodge') tegenkomt is evengoed erg groot. De auto die in de VS de Chevrolet Silverado en vooral de Ford F-150 voor zich moet dulden en het dus met een derde plaats 'overall' moet doen, is in Nederland populairder dan z'n landgenoten. Sterker nog: de Ram, die meestal als 1500 wordt verkocht, is de populairste pick-up van Nederland! Een hele prestatie voor een auto die voor z'n verspreiding afhankelijk is van een aantal kleine importeurs en autobedrijven en waarvan officieel niet eens een Europese versie bestaat.

Het FCA-product laat ook specifiek op de Europese en Aziatische markt toegespitste en fors kleinere modellen als de Toyota Hi-Lux en Volkswagen Amarok achter zich.

In de eerste 8 maanden van 2018 werden er 397 Rams op kenteken gezet, waarmee het FCA-product ook specifiek op de Europese en Aziatische markt toegespitste en fors kleinere modellen als de Toyota Hi-Lux en Volkswagen Amarok achter zich laat. De mondiaal onverslaanbare Ford F-150 doet het met 83 exemplaren minder goed dan die auto's, ook als we die ene F-250 en 18 exemplaren van de Raptor bij het totaal optellen. De Chevrolet Silverado, in de VS nummer 2, trekt in Nederland opvallend genoeg nauwelijks kopers. Slechts 2 exemplaren werden er dit jaar op kenteken gezet. De Toyota Tundra, feitelijk ook een Amerikaan, deed het met 23 exemplaren nog beter.

Op geel kenteken zou het bpm-bedrag voor een nieuwe Dodge Ram op zo'n €80.000 uitkomen.

Dat grote Amerikaanse pick-ups in Nederland op relatief veel belangstelling mogen rekenen, is natuurlijk grotendeels te wijten aan ons belastingklimaat. Met gewicht van zo'n 2.700 kg en een 5.7-liter V8 die iedere kilometer op papier 309 gram CO2 uitstoot zou een gloednieuwe Ram 1500 als personenauto een regelrechte catastrofe voor je portemonnee zijn. Een snelle rekensom op basis van de cijfers op de site van de belastingdienst leert dat het bpm-bedrag voor deze auto in dat geval op zo'n €80.000 euro uitkomt en daarmee de 'kale' prijs van de Ram ruimschoots overschrijdt.

Ook bij een blik op de vaste en variabele lasten zou het zicht onder het normale personenauto-regime al snel worden vertroebeld door opkomende tranen. Wie tracht de brandstofkosten binnen de perken te houden door op LPG te rijden, zou bij een Ram op geel kenteken in Zuid-Holland ieder kwartaal €793 moeten overmaken naar de belastingdienst (€264 p/mnd). Dankzij het grijze kenteken zijn ondernemers echter gevrijwaard van die torenhoge bpm en komt de motorrijtuigenbelasting onder dezelfde omstandigheden op een behoorlijk schappelijke 167 euro per kwartaal uit.

Bovendien is het zeker bij de grotere Amerikaanse modellen mogelijk om in aanmerking te komen voor dat voordeel terwijl de achterbank behouden blijft, waar de extra zitplaatsen bij veel kleinere pick-ups het veld moeten ruimen. Kort en goed: zo'n Amerikaan oogt misschien wat misplaatst in het Nederlandse landschap, maar past in bepaalde opzichten wel erg goed bij het hier heersende klimaat.