Dít is de Mercedes-Benz EQ Silver Arrow

Ook Mercedes-Benz heeft iets moois meegebracht naar het Concours d'Elegance van Pebble Beach. Het merk stelt er deze opmerkelijke Silver Arrow aan de wereld voor.

Enkele weken geleden liet Mercedes-Benz middels een teaser weten dat het ook dit jaar een showauto meebrengt naar het Concours d'Elegance van Pebble Beach. Vorig jaar was het de indrukwekkende Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet die in de Californische zon stond de schitteren en dit jaar is het de beurt aan deze EQ Silver Arrow om verlekkerde blikken op te wekken.

De aanvankelijke teaservideo die Mercedes-Benz presenteerde, werd vergezeld door de hashtags #eqsilverarrow en #SwitchToEQ. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de EQ Silver Arrow over een elektrische aandrijflijn beschikt en tevens een hommage brengt aan de W125 uit 1937, een van de zilverkleurige gevaartes die als 'Silberpfeil' werd aangeduid. Leuk weetje: om gewicht te besparen, waren die auto's destijds niet van lak voorzien. Het koetswerk van deze 5,3 meter lange en zo'n 1 meter brede EQ Silver Arrow is wél met een laklaag bedekt. De auto biedt net als de historische racers slechts plek aan de bestuurder.

De 'zilverpijl' heeft een 750 pk sterke elektromotor aan boord en het accupakket met een capaciteit van 80 kWh is weggewerkt in de bodem. Mercedes-Benz belooft een actieradius van meer dan 400 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Design

Diverse zaken, denk aan de splitter aan de voorzijde, zijn vervaardigd uit koolstofvezel. De grille wekt de indruk een display te zijn en aan de voorzijde vinden we verder een brede blauwe lichtbalk. Meer opmerkelijke designgeintjes vinden we in de vorm van een naar voren te klappen afdekkap van het bestuurderscompartiment, semi-vrijstaande wielen, in alle gevallen stilstaande naafkappen en de opmerkelijk vormgegeven 168-spaaks wielen die - jawel - roségoud zijn gespoten. De wielen meten aan de voorzijde 24 en aan de achterzijde 26 inch. In het loopvlak van de banden is een sterpatroon aangebracht. Aan de achterzijde zijn twee uitschuifbare spoilers geplaatst, spoilers die tevens kunnen functioneren als luchtrem.

Uiteraard is ook de nodige energie gestoken in het ontwerp van het interieur. Mercedes-Benz past hier leer, geborsteld aluminium en walnotenhout toe. Het dashboard bestaat verder uit een groot gebogen panoramascherm en in het stuurwiel is een touchscreen verwerkt. Het display kan de bestuurder op circuits helpen om steeds snellere rondes te rijden. Op het scherm worden niet alleen adviezen weergegeven, maar is ook een 'ghost' van de tegenstander te zien. Het display in het hart van het stuur kan gebruikt worden om diverse rijmodi te kiezen. Tevens is het geluid dat de auto maakt te kiezen. Zowel het geluid van een F1-auto als dat van een Mercedes-AMG met V8 zijn beschikbaar.

Mercedes' bekende Airscarf die een koude nek voorkomt, is verwerkt in de stoel. Verder laten niet alleen stuur en stoel, maar ook de pedalen zich verstellen met een op de bestuurdersstoel geplaatste knop.

De opmerkelijk vormgegeven EQ Silver Arrow is voor Mercedes-Benz vooral een auto om tijdens Pebble Beach de aandacht naar zich toe te trekken, maar volgens Chief Design Officer Gorden Wagener geeft de auto een voorproefje van toekomstige ontwerpen van het merk. Zie de concept-car dan ook als een auto die een extreme versie van het EQ-design laat zien.