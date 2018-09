Mini-revolutie Blik to the Future: Fiat 500

Slideshow

De moderne variant van de Fiat 500 verscheen in 2007, maar staat nog altijd bovenaan in de verkooplijsten van Fiat. Geen wonder dat het merk huiverig is om de auto te vervangen, maar op een dag moet er toch echt iets gebeuren. We blikken vast vooruit op 2020, als de opvolger zich moet aandienen.

Met elf jaar komt de huidige Fiat 500 nog niet in de buurt van zijn illustere voorvader, die het achttien jaar heeft uitgezongen. Toch is het naar hedendaagse begrippen een serieuze overlevingsperiode voor één modelgeneratie, wat de populariteit van het kleine Italiaantje alleen maar opmerkelijker maakt. Het retro-design blijkt goed houdbaar, maar Fiat loopt wel veel risico door alles zo lang bij het oude te laten. Want retro of niet, op een dag raakt de klantenkring uitgekeken op je eens zo hippe model. Concurrent Mini is erin geslaagd om dat gevaar af te wenden door geregeld met volledig nieuwe modellen en een breed scala aan derivaten op de proppen te komen. Fiat heeft weliswaar de 500L en 500X, maar hield de kaken lange tijd op elkaar als het gaat om een opvolger voor de reguliere 500. Onlangs kwam daar een klein beetje verandering in toen alle merken van Fiat Chrysler Automobiles met veel bombarie hun plannen voor de komende vijf jaar presenteerden. Daarin is een volledig elektrische 500 opgenomen, die in 2020 moet verschijnen, een uitgelezen moment voor een generatiewissel. Een EV op basis van de Fiat 500 bestaat al sinds 2013, maar die 500e staat alleen in bepaalde delen van de Verenigde Staten op de prijslijst. Fiat is kennelijk van plan om het ook elders zonder verbrandingsmotor te proberen en heeft daar meer reden voor dan ooit. Niet alleen omdat EV's sterk aan populariteit winnen en een stadsauto als de 500 zich bij uitstek voor zo'n aandrijflijn leent, maar ook omdat er twee directe concurrenten klaarstaan. Terwijl Mini de laatste hand legt aan een elektrische driedeurs is Honda namelijk bezig met het productieklaar maken van de Urban EV Concept, een qua uiterlijk sterk op de eerste Civic lijkende auto die op deze plek eerder uitgebreid aan bod is gekomen. Als alles gaat zoals gepland, hebben kopers dus ineens keuze uit drie verschillende modellen met een klassiek uiterlijk en een moderne, elektrische aandrijflijn.

Giardiniera

Drie? Als het aan Fiat ligt zelfs vier. De Italianen willen de door elektrokracht aangedreven 500 namelijk niet alleen als driedeurs hatchback, maar ook als Giardiniera op de markt brengen. De gelijknamige versie van de originele 500 is zo mogelijk nog aandoenlijker dan de standaardvariant en biedt meer ruimte door een verder naar achteren doorlopend dak. Een stationwagon dus, al zouden we die term voor de minuscule driedeurs tegenwoordig wellicht wat te hoog gegrepen vinden. Bij de nieuwe 500 Giardiniera gaat vorm voor functie, maar dat betekent niet dat de auto geen praktische voordelen biedt. Met zijn langere koets belooft de auto een uitstekende manier te zijn om klanten te binden die een gewone 500 te krap, maar een 'X' of 'L' te groot of niet charmant genoeg vinden. Om zoveel mogelijk mensen van dienst te zijn, zal Fiat niet volledig inzetten op elektrische 500's, maar daarnaast kleine (turbo-)benzinemotoren blijven aanbieden. Natuurlijk keren de versies terug die nu populair en spraakmakend zijn. Zonder open 500C is de 500-reeks niet compleet, maar ook de Abarth-versies hebben een vaste schare liefhebbers om zich heen verzameld. Zo maakt de 500 een kleine revolutie door, maar blijven de belangrijkste elementen ook in de toekomst behouden.