Blik to the Future: Alfa Romeo's grote SUV

Op naar de Col de Sommeiller

Met de Stelvio zette Alfa Romeo in 2017 z'n eerste stapjes in SUV-land, maar daar blijft het niet bij. Binnen vijf jaar moet er een grotere SUV in het gamma te vinden zijn die de strijd aangaat met onder meer de BMW X5. Om in het bergpas-thema te blijven: op naar de Col de Sommeiller!

De Col de Sommeiller is wellicht wat minder bekend dan de Stelviopas, maar is mooi wel de hoogste bergpas van de Alpen en van Italië, al ligt de verbindingsroute op de grens met Frankrijk. Hoger past uitstekend bij de tweede SUV van Alfa Romeo, want die wordt aan alle kanten groter dan de Stelvio. Alfa houdt de kaken nog stijf op elkaar over de naamgeving en houdt het erbij dat het om een SUV in het E-segment gaat. Daarmee is direct duidelijk waar de Italianen met hun belangrijke nieuwe model op mikken. Terwijl de Stelvio het gemunt heeft op relatief compacte en dynamische SUV's als de Porsche Macan en BMW's X3 en X4, gaat z'n grotere broer op jacht naar onder meer de Porsche Cayenne en BMW's X5 en X6. Dat Alfa ook met z'n grootste model volledig inzet op sportiviteit, is geen vraag maar een gegeven. De Italianen hebben de laatste jaren feilloos aangetoond dat een dynamisch rijgedrag bovenaan het prioriteitenlijstje staat en laten met de uiterst beweeglijke Giulia en Stelvio vrijwel iedere concurrent achter zich op dat gebied. Ook de 'Sommeiller' zal de bakens in z'n klasse vermoedelijk gaan verzetten. Een in de basis achterwielaangedreven platform waarbij de voorwielen indien nodig worden bijgeschakeld, een stevig onderstel en uiterst directe besturing moeten ervoor zorgen dat ook deze mastodont met speels gemak over - bijvoorbeeld - een bochtige bergpas kan worden gejaagd.

600 pk

Ook het uiterlijk is helemaal Alfa. Dat begint al bij het markante front, dat dankzij een forse 'Scudetto'-grille uit duizenden herkenbaar is. Het opvallende stijlkenmerk eindigt onderin de bumper en wordt aan weerszijden bijgestaan door bijzonder brede koplampen waarin felle led-lampen voor een bak licht en een agressieve uitstraling zorgen. Van opzij zijn de verschillen met de Stelvio duidelijker, omdat Alfa hier niet ontkomt aan een derde zijruitje. Bij de Stelvio ontbreekt dat extra stuk glas, maar de grotere SUV moet meer ruimte bieden en krijgt dus een langere overhang aan de achterzijde. Ook de daklijn loopt wat verder door naar achteren, maar de indeling van de kont zelf zal wel overeenkomen met andere Alfa's. Ondanks die langere achterzijde is de opper-Alfa straks geen zevenzitter, maar de bagageruimte en de ruimte op de achterbank zijn wel in lijn met wat de concurrentie biedt. Een sportief driespaaks stuur en een dashboard dat zich duidelijk op de bestuurder concentreert moeten ook hier zorgen voor een Alfa-waardige sfeer. Hoe de motorenlijst van de grote SUV eruit komt te zien, is uiteraard nog gissen, maar de bestaande 2.0T met 280 pk zou geen modderfiguur slaan als instapper. Ook denken we aan de 2.2 JTD-dieselmotor met 210 pk, maar dan is er nog genoeg ruimte voor andere motoren. Behalve de plug-in hybrides die naar verwachting hun opwachting maken, mag ook een heftige Quadrifoglio-versie daarbij natuurlijk niet ontbreken. Om de X5's M en GLE 63's van repliek te kunnen dienen, heeft de grote Alfa echter niet genoeg aan de 510 pk's van de sterkste Giulia en Stelvio. Daarom krijgt de 2,9-liter V6 in de nieuwkomer elektro-ondersteuning, waarmee een hybride aandrijflijn ontstaat die ook in de nieuwe GTV een plekje krijgt. Met zo'n 600 pk is de motor dan wel opgewassen tegen de sportieve top.