Deze Alfa Romeo 75 belichaamt rijplezier - In het wild

Van Italiaanse bodem

Alfa Romeo 75 in het wild

In 2026 belooft Alfa Romeo voor het eerst in jaren een nieuwe sedan te lanceren. Veertig jaar geleden bracht het merk ook een veelbelovende sedan op de markt: de Alfa Romeo 75. Veel zijn er niet meer over, maar deze is recent in het wild gespot.

In Nederland zijn er tussen 1985 en 1992 bijna 7.000 van deze Alfa’s 75 verkocht. Dit grijze exemplaar is daar overigens niet één van, want deze is in 2007 geïmporteerd uit Italië. Achttien jaar geleden werd deze Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0 uit 1987 naar Nederland gehaald. Deze auto werd gespot door forumgebruiker JFR. Alfa Romeo was veertig jaar geleden een eigenzinnige autobouwer, maar toen Fiat het merk in 1986 overnam, werden de auto’s wat ‘gewoner’. De 75 is de laatste Alfa Romeo die niet onder het bewind van Fiat is gebouwd en wordt daarom door sommige liefhebbers gezien als de laatste ‘echte’ Alfa Romeo. 

Deze 75 Twin Spark is uitgerust met een tweeliter viercilinder, met per cilinder twee bougies. Die motor is goed voor een vermogen van 148 pk, wat via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen gaat. Verder heeft de sedan een uitstekende gewichtsverdeling. Dat komt mede door de transaxle-aandrijflijn, waarbij de versnellingsbak tussen de achterwielen ligt, terwijl de motor uiteraard voorin ligt. Met deze eigenschappen kwam de 75 voor de dag als een echte rijdersauto en ging Alfa Romeo de concurrentiestrijd aan met de BMW 3-serie

De huidige eigenaar geniet al bijna zeventien jaar van de sedan en zorgt er zo op het oog goed voor. De bijna veertig jaar oude Italiaan staat nog mooi in de lak, de ‘peperbuswielen’ zitten er nog onder en zelfs de markant geplaatste uitlaat blinkt. Zo zien we het graag!

Signalement

Merk Alfa Romeo
Model 75 2.0 Twin Spark
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 20.416

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.962 cc
Maximaal vermogen 109 kW / 148 pk bij 5.800 tpm
Maximaal koppel 186 Nm bij 4.000 tpm
Inhoud brandstoftank 49 l
Lengte / breedte / hoogte 4.330 mm / 1.660 mm / 1.400 mm
Wielbasis 2.510 mm
Massa leeg 1.120 kg
Laadvermogen 425 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 500 kg
Banden195/60VR14Prijzen
Topsnelheid 205 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,2 s
