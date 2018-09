Tweestrijd Back to Basics: Alfa Romeo Stelvio

Slideshow

Als 'eerste SUV Made by Alfa Romeo' presenteerden de Italianen eind 2016 de Stelvio. Een hoge auto met het sportieve bloed van Alfa, is dat wat? Sinds de lancering bestelden 442 Nederlanders een exemplaar. Instappen kan vanaf net geen 60 mille. Tijd om te ontdekken wat deze Alfa Romeo daarvoor te bieden heeft.

Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 pk

€ 59.490

Vers van de pers komen de nieuwe vanafprijzen van Alfa's grootste model. Met de WLTP-tests achter de rug hangt Alfa een prijskaartje van € 59.490 aan de instapper. Hoewel er ook drie benzinemotoren in de prijslijst staan, is de instapper een diesel: 160 paardenkrachten rijk met een topsnelheid van 198 km/h. Vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h sprinten neemt 8,8 seconden in beslag. Wie toch de voorkeur voor een benzinemotor heeft, wordt door Alfa niet teleurgesteld. Een investering van slechts € 500 ten opzichte van de diesel is nodig voor de 2.0 T met 200 pk, die bovendien in tegenstelling tot de diesel alle vier de wielen aandrijft. De top ligt dan op 215 km/h en een vergelijkbare sprint neemt 6,7 seconden in beslag.

Het leuke is dat de Stelvio, hoe kan het ook anders, standaard in de 'Rosso Alfa'-lakkleur wordt geleverd. Het is echter geen metallic-lak, want daarvoor vraagt Alfa € 1.095. Topkleur voor de Stelvio is de parelmoer 'Rosso Competizine' van € 2.675. Deze is alleen niet leverbaar op een standaard Stelvio, maar is alleen verkrijgbaar op duurdere versies. Aan de buitenkant van de SUV zit het verschil met andere uitvoeringen 'm vooral in details. Sierlijsten zijn bijvoorbeeld in zwarte kunststof uitgevoerd, mistlampen op de voorbumper worden door de Italianen geschrapt en de koplampen (met dagrijverlichting) zijn voorzien van halogeenlampen. Daarnaast schroeft Alfa standaard 17-inch lichtmetaal onder de Stelvio, wat op zo'n fors model toch wat klein oogt. De twee uitlaatpijpen onderaan de achterbumper maken het geheel echter wel weer wat sportiever, net als de led-achterlichten. Deurgrepen en spiegelkappen zijn verder in kleur meegespoten, maar stiekem mag je dat voor dit geld ook wel verwachten.

Waar de ontwerpers aan de buitenkant een beetje terughoudend waren voor de instapper, valt dat binnenin eigenlijk alles mee. Op de foto's is het niet duidelijk te zien, maar in elke Stelvio siert een 6,5-inch beeldscherm in de middenconsole voor het Connect-infotainment met radio, DAB+, Bluetooth en usb-aansluiting. Grote afwezige in het geheel is alleen de navigatie. Klimaatregeling kan over twee zones worden verdeeld, lichten en ruitenwissers worden door sensoren geregeld en op het met leer beklede stuurwiel vinden we knoppen voor de audiobediening. Ook cruisecontrol vindt standaard zijn weg naar de Stelvio. Daarnaast worden de ramen, de spiegels én de achterklep automatisch bediend. In de prijslijst vinkt de Nederlandse importeur de parkeersensoren standaard aan.

Al met al van veel gemakken voorzien dus, zo'n standaard Stelvio. Een stapje hoger op de prijslijst staat de Super met standaard bixenonkoplampen, navigatie, een leren interieur en 18-inchwielen. Dieselen kan dan vanaf € 61.990, voor benzinerijders ligt de prijs wederom € 500 hoger.