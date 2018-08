Met een one-off naar de slager Aston Martin Virage Shooting Brake gespot

Slideshow

Hij is al vier jaar oud, maar wanneer een Aston Martin Virage Shooting Brake gewoon voor de slagerij staat geparkeerd, is dat toch een beetje nieuws. Al was het maar omdat er geen tweede bestaat van deze Zagato-creatie.

Unieke auto's verdwijnen vaak in musea of particuliere collecties, maar gelukkig zijn er ook mensen die vinden dat auto's gemaakt zijn om te rijden, ook wanneer ze volstrekt uniek zijn. De dertienjarige Wouter van Munster liep daardoor tijdens zijn vakantie in Zuid-Duitsland tegen deze Aston Martin Virage Shooting Brake aan, een one-off die vier jaar geleden door carrosseriebouwer Zagato werd geschapen voor iemand met heel veel geld die 'eens iets anders' wilde.

Eens iets anders wilde de eigenaar na een tijdje blijkbaar ook met de achterlichten, want die wijken af van de units op de fotoshow die we bij de onthulling in 2014 plaatsten. Ook de lakkleur lijkt af te wijken, maar dat zou ook lichtval kunnen zijn. Feit is dat Wouter iets heel bijzonders spotte en we zijn blij dat hij dat met ons en jullie wil delen. Waarvoor dank. Goed te zien dat ook mensen die zo vermogend zijn dat ze hun eigen auto kunnen laten ontwerpen, gewoon genoeg zijn gebleven dat ze er even mee naar de slager rijden voor een pondje halfom. Mag het ietsje meer zijn?