Wat als... Ares Design toont zijn Mulsanne Coupé

Tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach trekt een wel heel opmerkelijke Bentley de aandacht. Ares Design toont er namelijk zijn coupéversie van de Mulsanne.

Ares Design is het bedrijf van voormalig Lotus-CEO Dany Bahar. Het merk liet onlangs weten dat zijn reïncarnatie van de DeTomaso Pantera bijna gereed is voor productie. In een eerder stadium lanceerde het in Modena gevestigde bedrijf al schetsen van een Tesla Shooting Break, een cabrioversie van de Model S én van reïncarnatie van de Ferrari 400. Gaan we nog verder terug in de tijd, dan komen we uit oktober 2017, de maand waarin Ares Design de bizarre X-Raid én een afbeelding van een Mulsanne Coupé liet zien. Die laatste is nu eindelijk beter in beeld gebracht.

Het is 2011 als de voorlopig laatste Bentley Brooklands van de band rolt, in feite het coupébroertje van de Arnage waarvan er naast convertible Azure 550 exemplaren werden gebouwd (foto 10 en 11). Van Arnage-opvolger Mulsanne is nooit een coupéversie verschenen, maar de coachbuilders van Ares Design laten nu zien hoe een Mulsanne Coupé er uit zou hadden kunnen zien.

Het exemplaar op de foto's (foto 1 en 2) is de eerste 'Mulsanne Coupé' die Ares Design in de Verenigde Staten heeft geleverd. Ares Design zegt de auto in een zeer beperkte oplage te bouwen. Het tot Coupé ombouwen van een Mulsanne neemt zo'n 3 tot 4 maanden in beslag. De conversie vergt een investering van minimaal € 395.000.