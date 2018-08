Motor-update brengt meer diesel-pk's Alfa Romeo Giulia en Stelvio klaar voor WLTP

Alfa Romeo heeft het motorengamma van de Giulia en Stelvio keurig voor de gestelde deadline klaargemaakt voor de Euro 6D-Temp uitstootnormen. Als bonus krijgen twee diesels er 10 pk bij.

Op 1 september moet iedere autofabrikant z'n gamma op orde hebben, anders verdwijnen er modellen van de prijslijst. Dat is dan ook precies wat er bij veel merken de laatste maanden is gebeurd, maar Alfa Romeo lijkt erin geslaagd te zijn om de meeste versies van de Giulia en Stelvio met goed gevolg door de WLTP-molen te krijgen.

De Britse importeur, die als eerste melding maakt van de vernieuwingsslag, schrapt alleen de 136 pk sterke versie van de 2.2 JTD in de Giulia en de 210 pk sterke topdiesel in diezelfde auto. De 150- en 180- pk sterke versies van diezelfde dieselmotor krijgen er elk 10 pk bij en zijn in zowel de Giulia als Stelvio nu dus goed voor respectievelijk 160 en 190 pk. Daarmee is het gat naar de krachtigste diesel in de Stelvio wat kleiner geworden, want de 2.2 et 210 pk blijft wel ongewijzigd leverbaar in de SUV.

Op benzinegebied is er wat vermogen betreft niets veranderd. Dat betekent dat de Giulia er nog steeds met een 200 pk sterke 2.0, als 280 pk sterke Veloce en als Quadrifoglio met 510 pk is. Voor de Stelvio staan dezelfde benzinemotoren klaar, al drijven ze hier altijd alle wielen aan. Alleen de 190 pk sterke dieselmotor is beschikbaar met louter achterwielaandrijving.

Om aan de strengere eisen op het gebied van Nox-uitstoot te voldoen zijn de diesels van Alfa Romeo voorzien van een Adblue-systeem. De CO2-uitstoot stijgt logischerwijs en dat zal in Nederland ongetwijfeld slecht nieuws zijn voor de prijsstelling, hoewel Alfa zich kan troosten met de gedachte dat ook veel concurrenten duurder zijn geworden. Voor de 2.2 met 160 pk in de Giulia geven de Italianen nu 129 gram per kilometer op, terwijl de 'oude' 150 pk-versie het onder NEDC-regime op 109 gram CO2 per kilometer hield. De basis-benzinemotor gaat van 138 naar 157 gram en een soortgelijke stijging laat zich ook bij andere motorversies zien. Hoe het prijskaartje van de vernieuwde Alfa Romeo-range er precies uit komt te zien en wanneer de auto's naar Nederland komen is nog even de vraag, de importeur was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.