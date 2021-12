Weblog - Woonkamers op wielen

Opmerkelijke observatie: ouderwets, compromisloos comfort mag weer. Werden er tot voor kort dan geen comfortabele auto’s gebouwd? Zeker wel, maar die waren de laatste jaren wel vrijwel zonder uitzondering ontwikkeld naar wat ik maar even het ‘Duitse model’ zal noemen. Comfortabel op de manier die door BMW, Mercedes-Benz en Audi is uitgevonden, dus. Luxe, maar met een flinke dosis stevigheid, stoelen die je omvatten als een handschoen en een interieur dat nadrukkelijk om de bestuurder heen is gebouwd.

Dat is toch heel anders dan wat er in de tweede helft van de vorige eeuw allemaal in de VS werd gebouwd, om maar eens wat te noemen. Wij Europeanen doen graag wat lacherig over die Amerikaanse ‘landyachts’, maar sinds de aanschaf van een Lincoln Town Car weet ik wat wij moesten missen. Die auto legt je in de watten op een manier die aan deze zijde van de oceaan hooguit bij Rolls-Royce te vinden is, zij het uiteraard op een heel ander niveau. Het verschil met een Mercedes? Wel, in de Lincoln draait letterlijk alles om comfort en helemaal niets om dynamiek. De stoelen bieden geen zijdelingse steun, de besturing geen informatie en in het interieur vertoont meer overeenkomsten met een lichte, open woonkamer dan met de duistere cocon die een modern auto-binnenste vaak is. Daarmee is mijn auto uit 2004 een overblijfsel uit lang vervlogen tijden, want ook moderne Lincolns zijn meer en meer naar het ‘Duitse model’ ontworpen.

De laatste tijd bespeur ik echter een terugkeer van dit ‘Amerikaanse’ comfort. Het beste voorbeeld: de Hyundai Ioniq 5. Net als bij de Amerikanen van weleer is het dashboard hier langs één rechte lijn getekend en behoorlijk symmetrisch. Een middenconsole ontbreekt en de vloer is vlak, zodat je zonder veel moeite kunt opschuiven van de linker- naar de rechterstoel. De stoelen zelf zijn riant, zacht en kennen bij de duurste uitvoering zelfs een ligstand die Lincoln en Cadillac ongetwijfeld liever zelf hadden bedacht. Ook onderweg blijft de vergelijking intact. Nee, in dit opzicht is het comfort niet compromisloos. De Ioniq 5 is echter wel een auto die op een verfrissend eerlijke manier nadrukkelijk comfort mikt, en daardoor wat dynamiek laat liggen ten opzichte van broertje Kia EV6. Het gaat bij de Hyundai niet om spanning, maar juist om zoveel mogelijk ontspanning. Net als vroeger!

De elektrische Hyundai staat niet op zichzelf. Bij de Nissan Ariya bespeur ik soortgelijke trekjes en zelfs de kleine Honda E valt wat mij betreft in deze categorie. Zelfs in Duitsland is het woonkamer-thema aangeslagen, al past het woord ‘lounge’ misschien nog beter bij het binnenste van de BMW iX. Ook opmerkelijk: deze BMW, de Nissan, de Hyundai, de Honda én mijn Lincoln hebben allemaal een tweespaaks stuurwiel. Ook dat is pas sinds kort weer oké, want tot voor kort werd alleen een driespaaks exemplaar sportief genoeg geacht.

Dat de rijdende woonkamer weer in trek is, komt natuurlijk vooral doordat autofabrikanten ons willen laten wennen aan een auto die steeds zelfstandiger is. Als (als!) de auto straks definitief autonoom door het verkeer gaat, is het immers daadwerkelijk weinig meer dan zo’n woonkamer. Die toekomst juich ik persoonlijk niet toe, maar auto’s met een hoger Lincoln-gehalte mogen er wat mij betreft best wat meer zijn. Zo wordt een autorit weer echt een stukje ontspanning, en dat is in deze roerige tijden best heel fijn.