Weblog - Oldtimer-tsunami in Duitsland

Het zit zo: in Duitsland krijgt een auto na dertig jaar de zogeheten oldtimerstatus. Althans, daar komt hij voor in aanmerking, als je via de officiële kanalen een H-kenteken aanvraagt. Dan krijg je aan het eind van de letter-cijfercombinatie een extra H (van Historisch) op je kentekenplaat, zoals elektrische auto’s (en plug-in hybriden) een E kunnen krijgen en daarmee enige privileges genieten. In het geval van de H is dat een vast tarief voor de wegenbelasting (KFZ Steuer) van €191,73 per jaar en een speciaal verzekeringstarief. Dus in tegenstelling tot in Nederland, worden oude auto’s nooit volledig belastingvrij.

Maar wat wil nu het geval? Alleen al in 2021 bereikten bijna één miljoen auto’s de leeftijd van dertig jaar. Meer dan ooit tevoren en dat heeft alles te maken met het feit dat de auto’s uit die tijd lang meegaan en omdat er domweg heel veel van zijn gebouwd. Toch lijkt de kans niet zo heel groot dat het merendeel van de eigenaren een H-kenteken aanvraagt. Want daarvoor zal een keurmeester van bijvoorbeeld TÜV of Dekra moeten vaststellen dat het voertuig in kwestie daarvoor in aanmerking komt, wat inhoudt dat alles origineel moet zijn en in goede staat.

Zo’n keuring kost geld, net als de veranderingen in het kentekenbewijs en de aanschaf van een set nieuwe platen. Totaal oninteressant als je een VW Golf 1.6 benzine van 1992 hebt want die kost €117 per jaar aan wegenbelasting. Anders wordt het met een Mercedes-Benz W124 300 TD Turbo, waarvoor een jaartarief van €820 geldt (€1.892 in Nederland!). Na de verplichte ronde door de H-molen geniet je dan voor nog geen €200 per jaar van die zalige zescilinderdiesel. En daar mag je dan ook ineens elke milieuzone mee inrijden, want een groene sticker op de voorruit is niet nodig. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de oldtimersoep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend en dat veel van die oude bakken naar de sloop verdwijnen en alleen de echt interessante auto’s bewaard blijven.