Weblog Max - Het clubgevoel

De lichtblauwe BMW Z4 op de eerste foto van dit weblog zal enkele lezers wellicht bekend voorkomen. Het is namelijk exact dezelfde Z4 als collega Jan Lemkes eerder voorstelde in zijn weblog , maar sinds februari is de roadster in mijn bezit. Omdat ik de auto vooral heb gekocht 'voor de leuk', ging ik op zoek naar toerritten waar ik aan deel kon nemen. Na een korte zoektocht kwam ik uit bij de BMW Roadsterclub.

Na de aanschaf van de Z4 was één van de eerste dingen die me opviel dat andere eigenaren van BMW's, met name Z3's en Z4's, je onderweg vaak begroeten. Ik had het gevoel onderdeel te zijn van een bepaalde community van liefhebbers, maar was nog geen lid van een club. Omdat het mij leuk leek om andere Z-eigenaren ook daadwerkelijk te ontmoeten in plaats van alleen in het voorbijgaan te begroeten, schreef ik me in voor een toerrit van de BMW Roadsterclub. Ik had wel verwacht dat er BMW-clubs zouden zijn, maar niet dat er ook eentje specifiek voor de roadsters was.

Om de sfeer te peilen en te kijken of een lidmaatschap wat voor mij zou zijn, deed ik mee aan een toerrit door de grensstreek van Duitsland en Twente. Ik kom zelf uit de omgeving van Zwolle, dus voor mij was dat nog relatief onbekend terrein. Samen met mijn broertje ging ik op pad naar het startpunt. Eenmaal daar aangekomen stond ik vooral versteld van de hoeveelheid auto's. De complete parkeerplaats van het restaurant stond vol met allerlei verschillende Z3's en Z4's. Als gastrijder weet je natuurlijk nooit hoe je ontvangen wordt, maar vrijwel gelijk had ik een praatje met een man die mij complimenteerde met mijn auto en trots vertelde over zijn Z4 e85. Het ijs was snel gebroken.

Met mijn 26 jaar haalde ik de gemiddelde leeftijd van de club behoorlijk omlaag. Het overgrote deel van de leden was de 50 volgens mij wel gepasseerd. Dat maakte het echter niet minder gezellig. De toerrit zelf draaide vooral om het relaxed genieten van de omgeving en de mooie wegen in het gebied. Je kreeg een routeboekje met daarin enkele bezienswaardigheden, maar verder was je helemaal vrij om onderweg te doen wat je wilde. Soms reden we in een treintje met andere roadsters, soms alleen, maar je kwam elkaar onderweg altijd wel weer tegen. Mensen in de omgeving reageerden vaak met opgestoken duim als de groep langsreed.

De route was ongeveer 120 kilometer lang en goed uitgedacht. Als ik bij mij in de buurt een stukje ga toeren, rij ik toch vaak maar in het wilde weg wat rond. Nu kwam ik op plekken waar ik zelf niet zo gauw zou komen, bijvoorbeeld een zandweg dwars door de weilanden. Om op die manier nieuwe plekken te ontdekken, in je eigen auto en met een groep gelijkgestemden, bleek bijzonder leuk te zijn. Onderweg stopten mijn broertje en ik op sommige plekken waar we enkele andere deelnemers zagen staan om even uit te stappen en een praatje te maken. Eigenlijk heeft iedereen wel een verhaal bij zijn of haar auto. Dat maakt het clubgevoel voor mij leuk: je hebt allemaal dezelfde passie en op die manier kom je bij elkaar, maar toch heeft iedereen weer een ander verhaal. Uiteraard geldt dat natuurlijk voor veel meer merken en modellen.

Na de rit besloot ik onderweg naar huis dan ook maar meteen om lid te worden van de club. Ik heb lang niet iedereen kunnen spreken op deze dag, daarvoor waren er simpelweg teveel deelnemers, maar ik kijk alweer uit naar de volgende rit. Daarvoor heb ik de Z4 immers aangeschaft: het rijden van mooie routes! Ik hoop dat er nog veel mooie clubritten gaan volgen.

De Z4 zelf

In Jan's blog kon je al lezen dat de Z4 een behoorlijk hoge kilometerstand heeft. Uiteindelijk ben ik degene geweest die hem over de drie ton heeft gereden. Het grappige is dat de leden van de BMW Roadsterclub die kilometerstand er niet aan af zagen. De auto staat nog strak in zijn unieke kleur 'Maldives Blue' en ook het interieur ziet er nog goed uit. Ik durfde de aankoop van deze auto aan omdat ik wist dat Jan er al behoorlijk wat geld in had gestoken. Hij had onder meer het koelsysteem aangepakt, de auto iets verlaagd en de automaat laten spoelen. Ik heb zelf de schokdempers laten aanpakken en vier nieuwe banden (Michelin Pilot Sport 4) onder de auto laten zetten.

Het resultaat van deze inspanningen is dat de Z4 absoluut niet rijdt alsof hij drie ton op de klok heeft staan. Hij stuurt strak, schakelt super en de M54 3.0 zescilinder spint tevreden. Spijt heb ik - in ieder geval tot dusver - absoluut niet van de aankoop! De eerstvolgende grote activiteit met de Z4 staat op de planning voor eind augustus: dan ga ik ermee op vakantie naar Italië!

Nu ben ik wel benieuwd: wie van jullie lezers is er ook lid van een autoclub? Ik lees graag jullie ervaringen!