Weblog - Maatje kleiner graag!

Ok, de BMW iX laden. Mooi, nieuw setje snelladers bij Fastnedlaadstation De Witte Molen tussen Groningen en Haren. Net op tijd, want het is tegen zessen, rush hour voor de werkende klasse. Bovendien is het december. Met de jaarlijkse eindejaarssprint op EV’s in volle gang staat het er bomvol net op tijd gekentekende Kia’s en Hyundais.

Staat dat daar allemaal dicht op een kluitje, dan valt pas op hoe groot die auto’s zijn. Ik met die BMW-reus op de eerste plaats natuurlijk, maar ook de stekkermiddenklassers om me heen gaan alle perken te buiten. Kia EV6: lengte 4.68, breedte 1.88. Ioniq 5: 4.63 bij 1.89. De Volkswagen ID.4 valt nog mee met 4.58 bij 1.85. Skoda Enyaq: 4.65 bij 1.88. Ford Mustang Mach-e: 4.71 bij 1.88, spiegels niet inbegrepen.

Leuk, die dikke bakken? Op een compleet bezet laadstation – en dat zijn ze steeds vaker - geeft het alleen maar overlast. De iX moet ik met zijn stopcontact rechtsachter bij de paal zo ver naar voren zetten dat hij de doorgang voor de auto’s links van mij bijna blokkeert, en dat zijn ook niet de kleinste jongens. Het verbaast me niks dat ik leaserijders zonder ervaring met grote maten hoor klagen over gebrek aan manoeuvreerruimte en uitzicht. Ik zie in Groningen de stekkerrookies in het donker met hun mastodonten worstelen. Dan denk ik; waarom hebben jullie niet iets kleiners aangevinkt?

Omdat in de zakelijke klasse fullsize het nieuwe normaal is. Zo’n imposante look trekt kopers, weten ze bij Kia, waar ze nu al 2000 EV6’en hebben afgezet. Misschien is het een mannending. Boys will be boys, die willen een zo groot mogelijke auto. En ik heb natuurlijk makkelijk praten met mijn uitgevlogen kinderen; ik kan zonder achterbank en grote kofferbak.

Maar hoewel ik iedereen zijn dikke suv van harte gun, zie ik de schaalvergroting uit de hand lopen. Als testrijder van bijna alle auto’s op de markt weet ik waar ik over praat. Ik rijd in steden echt niet voor mijn lol in die giganten. Hun volume is een aanslag op de openbare ruimte. Daar moeten industrie en consument iets aan doen. Het kan. In de vier meter zesentwintig lange en 1.80 brede ID.3 past ook een heel gezin met vakantiebagage, en VW weet er genoeg accu’s in te persen voor een actieradius van 500 kilometer. Waarom zou je als vader of moeder van twee kleine kinderen niet voor een Kona kiezen in plaats van voor zo’n kolossale Ioniq 5? De koters passen er heus in en met de grootste accu haal je altijd ruim boven de 400 kilometer op één lading. Je hebt als consument alle ruimte om zonder ongemakkelijke compromissen je sociale verantwoordelijkheid te nemen.

Zeker in stedelijk gebied rijdt kleiner zoveel fijner. De BMW i3 die ik in plaats van de begeerde Ioniq 5 aanschafte betreur ik niet. Ik heb de ruimte niet nodig en ik moest er niet aan denken in een stad vol claustrofobische parkeergarages in zo’n vette suv te stappen. Met de i3 – vier meter lang, 1.77 breed – kom ik overal tussen. Dat genot weegt ruimschoots op tegen nadelen als de beperkte actieradius, al blijkt die zelden spelbreker te zijn, en de voor de 2022-norm lage laadsnelheid van 50 kWh. Hij was nooit voor lange afstanden bedoeld. Het is een stadsauto.

Dat brengt me op mijn punt. Waarom steken premiumfabrikanten niet veel meer energie in het ontwikkelen van hoogwaardige, compacte auto’s?

De Koreanen toonden met de Kona en de e-Soul al vroeg aan dat volwassen prestaties en kleine maten prima samengaan. Maak ze ook visueel nog aantrekkelijker dan ze zijn. Bouw nieuwe kleine hebbedingen, fabrikanten. De tijd is er rijp voor, de EV-architectuur biedt de bewegingsvrijheid. Industrie en staat, stel grenzen aan de groei. Staat, bevorder de schaalverkleining, desnoods met fiscale middelen. Het is nodig, en uiteindelijk wordt iedereen er gelukkiger van, ook de grootste aap op de apenrots. Kijk mij, voorheen verslaafd aan de dikste Mercedessen, in mijn piepkleine EV’tje. Ik geniet er kruipdoor sluipdoor elke dag opnieuw van.