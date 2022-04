Weblog - Geef eens richting aan op een rotonde

Misschien zit het een beetje in mijn aard, maar ik zou denk ik een boek kunnen schrijven over acties in het verkeer waar ik me kapot aan erger. Ik ben denk ik bovengemiddeld allergisch voor dommigheid in het verkeer. Helaas is daar geen tekort aan. Toch kan ik nog een klein beetje begrip opbrengen voor mensen die overduidelijk gewoon geen held achter het stuur zijn. Iemand die rustig met 90 km/h voortkabbelt op de rechterbaan en terwijl jij er links aankomt plots de richtingaanwijzer aanzet en naar links komt, is waarschijnlijk gewoon niet geheel capabel. Niet zelden zijn dat wat oudere mensen. Ja, het is potentieel onveilig, maar er ligt waarschijnlijk geen persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag dat ze zo rijden.

Dat laatste lijkt wel te gelden voor mensen die je opjagen terwijl je iemand aan het inhalen bent. Of mensen die zonder richting aangeven van de rechter naar de meest linker rijstrook schieten, tussen druk verkeer door. Die vinden het kennelijk maar vervelend dat er ook nog andere mensen op de wereld zijn. Buitengewoon storend, dat soort gedrag, maar toch zit ik de laatste tijd vaker met witte knokkels achter het stuur als ik voor een rotonde sta te wachten. Mogelijk is het hetzelfde slag volk met een volslagen blindheid voor de ander dat ik daar regelmatig aantref. De afgelopen jaren sta ik voor mijn gevoel steeds vaker bij een rotonde voor Jan met de korte achternaam te wachten op iemand die de ronde aan het maken is en precies voor mijn neus afslaat zonder richting aan te geven.

Voel jij je aangesproken? Dan hoor ik heel graag wat je beweegreden is. Simpelweg 'vergeten' om richting aan te geven lijkt mij namelijk bijzonder onlogisch. Een fatsoenlijke automobilist heeft immers in zijn systeem zitten om bij afslaan of van rijstrook wisselen volledig op de automatische piloot richting aan te geven. Haast aangestuurd vanuit hetzelfde onderbewustzijn dat ervoor zorgt dat je voeten in de juiste verhouding het koppelings- en gaspedaal bedienen bij schakelen. Misschien zit dat er echter bij sommigen niet in. Er is nog een mogelijke verklaring die ik aannemelijker acht: het kan je gewoon niets schelen. Je wint er namelijk eigenlijk niets mee als je richting aangeeft op een rotonde. Het voorkomt geen mogelijke botsing tussen jou en degene voor wie je het doet. Het is een onbaatzuchtige actie, waarmee je degene die wacht voor jou aangeeft dat dit niet nodig is en diegene door kan rijden. Lekker boeiend, toch? Wat kan zo'n anonieme medeweggebruiker je nou schelen? De laatste verklaring die ik me kan bedenken, is dat het vooral ligt aan kapotte knipperlichten. In dat geval ga ik er een handeltje in beginnen, want daar lijkt dan goud geld mee te verdienen.