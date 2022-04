Weblog - Waarom ministerauto’s én groener én goedkoper kunnen

Bizar bericht. Het wagenpark van het kabinet, zegt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, hoeft pas over zes jaar volledig aan de stekker. Het comfort van volledig elektrische modellen zou vooralsnog niet aan ministeriële maatstaven voldoen. “Het aanbod op de markt van zero-emissie auto’s die aan de gewenste inrichting voldoen (zoals voldoende been- en hoofdruimte en een ergonomisch aan te passen zitplek), is op dit moment nog beperkt”, schrijft Bruins Slot in antwoord op kamervragen. Het laden onderweg geeft ook gedoe, omdat de auto’s direct moeten kunnen wegrijden.

Nu begrijp je hoe het komt dat maar twee van de 31 dienstauto’s voor het kabinet volledig elektrisch rijden. Zet het nou niet meteen op een brullen. Voor het argument van de logistieke complicaties zullen ervaringsdeskundigen begrip hebben. De overvolle agenda’s van gezagsdragers verdragen zich niet met gezoek naar laadpunten, defecte palen of niet werkende laadpasjes. Maar de onwil van Bruins Slot lijkt me een ongemakkelijk signaal naar de bevolking toe, die nu of straks met de verkeerde aandrijflijn onder de kont de steden niet meer in mag.

Verder lijkt de minister niet heel goed geïnformeerd. Ik heb alle EV’s in het topsegment gereden, en pieker me suf welke kandidaten op het punt van ministerieel comfort fataal tekort zouden schieten. Bij een aantal modellen in de topklasse kun je nog bezwaar aantekenen tegen actieradius of laadsnelheden, maar voor een Mercedes EQS – vooropgesteld dat hij in het kostenplaatje past - mogen toch alle rode lopers uit.

Anderzijds neemt met zulk welles-nietes dit debat wat mij betreft de verkeerde afslag. Waar het gesprek over zou moeten gaan; dat het ook op de hoogste sporten van de ladder stukken schoner én goedkoper kan, en zonder enige concessie aan het rijgenot.

De EV heeft ruimte en comfort voor de betere standen namelijk verregaand gedemocratiseerd. Die obligate A8 of hybride 7-serie van minstens tachtigduizend euro is passé. Ze maken bovendien nog geluid. Terwijl je voor 50 mille een doodstille en riante Ioniq 5 inkoopt met een heerlijke achterbank, zeeën van beenruimte voor en achter en een actieradius van meer dan 450 kilometer. Laden gaat vlot, bij de niet heel krappe Kia’s op dezelfde technische basis nog een tandje harder. Een kennis least een Kia EV6, nota bene het goedkoopste model met de kleinste accu. Die jongen maakt als fotograaf niet minder kilometers dan bewindspersonen. Tot nu toe gaat het van een leien dakje.

Een VW ID.3 lijkt me voor de brekebenen onder Rutte trouwens groot zat. Voor minder dan 45k heb je de versie met 77 kWh-accu. Bescheiden en efficiënt, over de voorbeeldrol gesproken. Zit prima, ook achterin. Het leveringsprobleem dat hem nu parten speelt houdt een keer op.

Hoezo ‘beperkt aanbod’? Het is zo’n onzin, dat ik maar één verklaring heb; de ministersploeg zit ons bewust te stangen. Theorie: Tijdens de wekelijkse ministerraad verzinnen een paar geinponems onder de bewindslieden de clickbait van de week. Dit keer mocht Bruins Slot hem inkoppen. De collega’s zeiden: Jaag alsjeblieft heel Nederland even in de gordijnen, houden we malle Hugo eindelijk een weekje uit de wind.

Voor straf wil ik ook daarom hier een drastische versobering van de ministersvloot bepleiten. In het pre-EV-rijdperk kon ik al moeilijk bevatten waarom ministers niet verplicht in een Superb werden geplant. Enorm, doodstil, meer dan voldoende representatief, best aardige kleuren, en spotgoedkoop. Zo’n dikke Skoda kan trouwens nog altijd, op relatief milieuvriendelijke wijze. Met de plugin heb je voor 42 mille een toonbaar ecocompromis. Schenken de bewindslieden de rest van hun mobiliteitsbudget symbolisch aan de voedselbanken. Die kunnen het maar al te goed gebruiken. Als ik Bruins Slot was, zou ik de Chef Wagenpark snel even Skoda, Kia of Hyundai laten bellen. Kan een geweldig statement worden Naar De Mensen Toe.