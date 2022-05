Hoe snel mag je hier rijden?

Ik hoop echter dat je daar toch een paar keer over nadenkt als je dat doet. Want je ziet ook wel dat die weg slechts een (vracht)auto breed is en dat je ook nog fietsers tegen kunt komen. Sla je aan het einde van de weg rechtsaf, dan kun je over een soortgelijk weggetje doorrijden langs de Vecht en genieten van het uitzicht en in deze tijd van het jaar van de jachtjes die er varen. Ook zonder een verdere beperking tegen te komen. Hooguit een enkele tegenligger, fietser of wandelaar.

Eigenlijk best verrassend dat je op deze weg die snelheid zou kunnen aanhouden. Immers: op steeds meer wegen buiten de bebouwde kom gelden lagere maximum snelheden. Ook in deze gemeente vind je overwegend wegen buiten de bebouwde kom waar je alle snelheden tot 60 mag rijden. En dan nog kun je een drempel tegenkomen (of meer) die je met een veel lagere snelheid moet nemen tenzij je een zijdezacht geveerde (Franse) auto hebt. Of je zit met je kruin tegen de dakhemel. Dat zou op deze weg logischer zijn dan op sommige andere plaatsen.

Dit weggetje wordt nog aparter als je bedenkt dat de straat die achter mijn standpunt als fotograaf ligt en waar je dan uitkomt, pakweg anderhalf keer zo breed is. En het is bovendien een 30-zone. Uiteraard met een drempel en iets verderop bewoners die klagen dat er te hard wordt gereden. Niet vreemd, omdat er tot aan dit bord pakweg 150 meter lang geen bebouwing aan weerszijden van die weg ligt. Je gaat dus vanuit een 30-zone in de bebouwde kom, naar een weggetje buiten de bebouwde kom dat half zo breed is maar waar geen beperkte maximum snelheid geldt.

Het omgekeerde zie je als je vanuit Hilversum, over de Diependaalselaan, rechtsaf naar de A27 rijdt. Ken je de Diependaalselaan? In het spitsuur kun je op deze doorgaande weg binnen de bebouwde kom in twee kilometer in oostelijke richting gerust drie of meer minuten op de verwachte aankomsttijd van je navigatie zien bijtellen, zelfs als die al rekening had gehouden met vertraging op de weg. Maar goed, die heb je gehad en je gaat naar de A27. Drie rijstroken breed liggen op je te wachten, het einde van de bebouwde kom én... het bord 'maximum snelheid 50 km/h'. Geen drempel die probeert je de snelheid ook daadwerkelijk aan te laten houden. Daar waar je weliswaar geen 100 km/h zou verwachten maar toch wel 80 als maximum snelheid. Waar alle ruimte is, want echt druk heb ik het daar de laatste jaren nooit gezien op verschillende tijden van de dag. Waar je op andere plaatsen met een soortgelijk wegontwerp toch wel een bordje '70' zou zien. Nee, daar mag je 50. Vijf-tig. Dat doe ik meestal dan ook braaf (meestal als enige). Ik peins me nog steeds suf over het nut daarvan. Iedere keer weer. Een flitser heb ik daar overigens nog nooit gezien maar dat zou wel lucratief kunnen worden. Net als de flitskast die in de andere richting jarenlang de cashcow van Nederland was. Tot de snelheidsverlaging en flitspalen op de N201 bij Vreeland die titel overnamen. En volgens mij zou het de veiligheid dienen als de maximum snelheid hier omhoog wordt bijgesteld.

Het verwondert me dat in dit land waar duidelijke richtlijnen zijn voor het ontwerpen van wegen waar ook geldt dat door de vorm van de wegen de snelheid duidelijk moet zijn, deze situaties nog voorkomen. Dat overheden er ook voor pleiten om de maximum snelheden van (doorgaande) wegen verder te verlagen en daarvoor de wegen aan te passen, zoals recent in de provincie Utrecht. Het leidt tot een lappendeken aan verschillende snelheidslimieten waardoor iedereen de kluts kwijtraakt. Volgens mij zijn er mensen die behalve op snelwegen al overal 60 rijden omdat ze het niet meer weten. Waarom moet alles tot in de puntjes gereguleerd worden? Waar is de tijd dat het eenvoudig was: je had woonerven: stapvoets. Bebouwde kom: 50. Buiten de bebouwde kom: 80. Autosnelwegen: 100 (ik laat de discussie over díe tijdgebonden lappendeken voor het gemak hier maar even liggen). En bovenal: gebruik het gezond verstand. Kunnen we daar niet gewoon naar terug?