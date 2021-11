Het is bijna 1-1 voor elektrisch - Weblog

Onder een steen geleefd, blijkbaar. Kwam ik achter toen ik wilde weten hoeveel duurder Golfjes zijn dan ID3’s. Deels omdat ik in de markt ben voor een EV, deels uit beroepsmatige interesse. Welke Golf had ik kunnen kopen voor het geld dat ik aan een ID zou uitgeven?

Moet je eens kijken. Als ik een elektrische VW moest kopen, werd dat de ID3 Pro S met 77 kWh-accu. Die haalt 500 kilometer op een batterijlading, laadt met 125 kW vlot genoeg en is, software- en andere problemen voorbehouden, een fijne en met circa 42 mille behoorlijk redelijk geprijsde auto. De uitrusting is compleet en op een warmtepomp van €1.000 plus wat kleinigheden na hoef ik weinig opties aan te vinken. Uiteindelijk komt er inclusief Assistance Pakket Plus à €2.340, metallic lak van €970, een comfortpakket plus de warmtepomp toch nog bijna vijf mille bovenop. En door een met €1.125 euro van de pot gepleurd bedrag aan rijklaarmaakkosten schiet de rekening naar net geen 47 mille. Voor dat geld heb ik wel een ruime, lekker rijdende en doodstille VW met alles erop en eraan. Áls ik hem kon kopen, want dat is nu door het chiptekort nu lastig, maar daar kan VW niks aan doen. En had ik alleen voor die warmtepomp gekozen, dan was ik voor 43 klaar geweest. In vergelijking met de concurrentie meer dan schappelijk.

Nu de Golf. We waren elkaar een beetje uit het oog verloren. In Nederland zie je hem tegenwoordig minder, maar in Duitsland verkoopt de achtste generatie lekker, stukken beter dan de ID3. Misschien is hier de prijs het struikelblok. De goedkoopste Golf, hou je vast, kost je in Nederland €31.490, bij de gratie Gods wel inclusief rijklaarmaakkosten. De basis-Golf is gelukkig minder crisis dan je denkt, die tijden zijn voorbij. Hij heeft al een digitale cockpit met multifunctioneel stuur, adaptive cruise control en parkeersensoren, haalt met dat eenliter driecilindertje met 110 pk toch mooi 200. Maar om het prestatieniveau van de ID3 te benaderen, zal ik op zijn minst voor de 150 pk TSI moeten kiezen. Dat is ook economisch gezien een verstandige keuze. De motor is spatzuinig; ik haalde er al eens 1 op 23 mee, met de huidige benzineprijzen geen onprettige bijkomstigheid.

Een beetje bling willen we ook, om niet helemaal te worden weggeblazen door de hightech van de stekkerboys. We gaan voor €36.290 meteen naar de R-line Business+. Die schiet met de gewenste motor plus DSG naar bijna €40.000. Dan de opties nog. Metallic lak, €960; 18 inch lichtmetaal ‘Bergamo’, €460. Met Assistance pakket, Keyless access, led-verlichting, climatronic en zij-airbags achter (waarom niet standaard, Wolfsburg?), adaptief onderstel, Multimedia Plus Pakket en telefoonvoorbereiding Plus loopt de prijs verder op naar €42.292. Voor een C-segmentertje met 150 pk. Hallo, daar heb je ook al een standaard vrij complete Pro S voor! En dat is dan nog de duurste ID3. Met een 58 kWh-variant en zelfs de 45 kWh-instapper ben je als normale werknemer ook prima bediend. De goedkoopste ID3 kost met €33.490 trouwens maar tweeduizend meer dan de basis-Golf. Dat omslagpunt is bij VW al zo goed als bereikt. Het is al bijna 1-1 voor elektrisch. Exclusief staatssubsidie.