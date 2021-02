Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 viert jubileum

Eerder deze week kwam de Clubsport 45 al tevoorschijn op gelekte afbeeldingen, maar nu is hij officieel. Het feestnummer is gebaseerd op de 300 pk sterke Golf GTI Clubsport. Van buiten is hij te herkennen aan een zwart dak met een bijbehorende zwarte achterspoiler, die een knipoog moet zijn naar de zwarte omlijsting van de achterruit van de eerste GTI. Daarnaast kun je de Clubsport 45 herkennen aan de striping met het bewuste getal onderaan de portieren en de zwarte 19-inch multispaaks wielen met een rode rand. In het interieur zijn de GTI-letters op de rugleuning van de stoelen aangebracht en staat onderaan het stuur een kleine '45' om je eraan te herinneren dat je met een speciaal model onderweg bent.

In technisch opzicht verschilt de Clubsport 45 nauwelijks van de reguliere Clubsport. Dat betekent dat onder de kap dezelfde 2.0 TSI met 300 pk en 400 Nm koppel ligt, die de hete hatchback in minder dan 6 seconden naar de 100 km/h lanceert. Ook heeft de GTI Clubsport verbeterde remmen en zijn de luchtinlaten in de voorbumper groter dan bij de reguliere GTI het geval is. Waar de Clubsport 45 zich wél mee onderscheidt, is het 'Race package', dat een sportuitlaat en een verwijdering van de snelheidsbegrenzer met zich meebrengt. Hoe hard de Clubsport 45 nu loopt vermeldt Volkswagen niet, maar het is goed mogelijk dat hij richting de 270 km/h gaat.

Ook voor Nederland?

De eerste GTI Clubsport kwam in 2016 op de markt om het 40-jarig bestaan van de GTI MkI te vieren. In datzelfde jaar kwam de GTI Clubsport S op de markt, die met 310 pk zelfs krachtiger was dan de Golf R. Het zou niet gek zijn als er van van de huidige Golf GTI ook een Clubsport S op de planning staat, maar daarover heeft Volkswagen nog niets officieel bekend gemaakt. Hoeveel exemplaren Volkswagen van de Clubsport 45 bouwt, is niet bekend. Hij wordt geleverd in 'geselecteerde Europese landen', maar navraag bij Volkswagen Nederland leert dat het nog niet duidelijk is of hij ook naar Nederland komt. De prijs van het jubileummodel bedraagt in Duitsland in ieder geval 47.790 euro. Ten opzichte van de reguliere Clubsport is dat een meerprijs van ruim €6.500.