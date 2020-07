Gratis geld

Nou, dat was me het weekje wel. De overheid stelde €10 miljoen beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto willen kopen. Als die onder de €45.000 blijft, krijg je €4.000 terug. Zeker niet verkeerd en voor veel mensen het laatste zetje om een EV aan te schaffen, was het idee. Zakelijke rijders hadden al veel voordeel met hun lage bijtelling en investeringsaftrek, hoog tijd om ook de particulier aan te spreken.

Nu heb ik zowel op deze pagina’s als bij mediaoptredens, en zelfs in Den Haag, tegenover de verantwoordelijke Kamerleden meerdere malen betoogd dat de particulier allang een fors voordeel heeft. Zo zijn elektrische auto’s bpm-vrij (scheelt op €40.000 zomaar €5.000 tot €10.000) en tot 2025 betaal je geen wegenbelasting. Daarnaast zijn je verbruikskosten erg laag. Zeker thuis geladen stroom is per kilometer veel goedkoper dan benzine, een voordeel waar een leaserijder met tankpas niets van merkt. Dat is dan ook de reden waarom de bijtellingskorting voor destijds zuinige auto’s verzonnen is: lage brandstofkosten raakten de zakelijke rijder niet genoeg. Maar nu dat andersom werkt, telt het plots niet. Meer korting, meer subsidie, want mensen willen graag elektrisch rijden, zo bleek uit onderzoek.

Klopt dat in de praktijk? Nou en of! Toen op 1 juli de regeling inging, mocht iedereen die in juni al een EV had besteld die aan de regels voldeed €4.000 aanvragen. Het resultaat? Binnen een dag was de helft (!) van het geld op. Dat zijn 1.250 nieuwe EV’s. Een week later, bij het schrijven van deze column, zitten we op 90 procent. Het is dus met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de pot leeg is als je dit leest. Dat komt neer op 2.500 EV’s met €4.000 korting.

Je zou kunnen zeggen dat de regeling dus een groot succes is, maar wat mij betreft is het tegenovergestelde waar. Als die €4.000 genoeg is om zó veel mensen over de streep te trekken, dan is het veel te veel. Had je de helft gegeven, waren dan veel mensen afgehaakt? Of een kwart? Met zo veel animo was de pot alsnog leeggeraakt, maar dan langzamer, zodat je met hetzelfde belastinggeld veel meer EV’s aan de man had gebracht. Inclusief de korting die veel merken ook nog geven, om hun CO2-targets te kunnen halen, zijn elektrische auto’s nu opnieuw extreem overgesubsidieerd. Zo geeft Renault in juni en juli €4.000 korting bij een nieuwe Zoe, boven op de overheidssubsidie. Totaal: €8.000 korting en een gratis laadpaal voor een auto die al bpm- en mrb-vrij is. Logisch dat het stormloopt.

We hebben de fout nu al zo vaak gezien: de Mitsubishi Outlander, de eerste Tesla Model S en nu de kleine EV voor de particulier. Eén les heeft de overheid dan gelukkig wel geleerd: er is een pot geld en als die op is, is het klaar. Dat principe had veel Outlander-misère kunnen voorkomen. Maar waarom is opnieuw met belastinggeld gestrooid voor auto’s die de fabrikanten wel móéten verkopen om CO2-boetes te vermijden?

Bovendien maak je nu mensen boos die achter het net vissen. Al ben je ook dan nog niet kansloos: doe je een aanvraag als de pot leeg is, dan wordt die doorgeschoven naar volgend jaar. Dan is er weer nieuw budget … Sinterklaas betaalt.

