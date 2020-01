De plug-in als lokmiddel

Boeiend hoe de in Nederland fiscaal uitgerangeerde plugin-hybride terugkeerde in de verkooparena. Audi, BMW, Citroën, de Koreanen, Land Rover, Mercedes, Opel, Peugeot, Volkswagen, Volvo, ze zitten er allemaal bovenop. Dit is met afstand een van de vreemdste comebacks in de branche. Waarom zou je nog zo’n halfslachtige stekkerauto met verbrandingsmotor willen in een tijd waarin je al voor veertig mille een volwassen EV hebt?

Voor het antwoord moet je niet bij de klant maar bij de makers zijn. Het is vooral in hun belang dat u hem wilt. Voor fabrikanten is de plugin een betrekkelijk eenvoudige manier om hun wagenpark te vergroenen zonder hun traditionele verdienmodellen op te geven. Terwijl hun CO2-emissies theoretisch naar zeer lage niveau’s dalen, kunnen ze gewoon verbrandingsmotoren blijven produceren, dus ook de diesels in de plugins van Mercedes-Benz. Dankzij het BPM-voordeel kunnen ze ze voor zolang het duurt nog tegen schappelijke prijzen in de markt zetten ook. Verdien je de miljardeninvesteringen in je verjaarde aandrijflijnen terug voordat je echt met batterijen aan de bak moet, en je uitstoot komt concern-wise iets meer in de buurt van de 95 gram CO2 die nieuwe auto’s sinds dit jaar gemiddeld mogen uitstoten. De plugin is het perfecte noodverband voor spelers die niet klaar zijn voor de energietransitie.

Ik moet zeggen: bij de nieuwste generatie plugins zijn de verbruiks- en dus emissiecijfers stukken beter dan ze waren. Hun dikke accu’s zijn het ei van Columbus. Met de nieuwe Volvo V60 T8 reed ik zonder grote inspanning haast 1 op 20, met de Mercedes 300de ruim 1 op 32. Die auto’s zijn dus ergens toe in staat. Moet je wel bereid zijn héél duf te rijden, anders loopt het slecht af met de verbruiksbeloften.

Waarom hebben die auto’s op de paar beschaafde spelers na dan zulke krankjorume vermogens? De VW Golf en Passat houden het met 218 pk nog netjes, maar de pluginversies van de Mercedes C-en E-klasse zitten in zowel hun diesel- en benzinevarianten boven de 300. De Range Rovers overschrijden de 400 pk-grens, de Mercedes S560e komt op 563, de heroïsche plugins van Porsche schieten brutaalweg naar 680. Een keurig merk als Volvo blijft niet achter. De T6-hybrides leveren 340, de T8-modellen meer dan 400 pk. De gewichten mogen er ook zijn. Die reiken van 1760 kilo voor de Passat en 1855 voor de toch betrekkelijk compacte C-klasse 300de tot bijna tweeënhalve ton voor de plugin Range Rover Sport. En dat voor auto’s die bedoeld zijn om zo zuinig mogelijk mee te rijden. Het slaat nergens op, of alleen in die zin dat je een hoop kracht nodig hebt om dat gewicht te trekken, maar dat was ook met de helft van die pk’s nog wel gelukt. De grote getallen zijn niets anders dan een lokmiddel met de inzet, het noodplan zo onweerstaanbaar mogelijk aan de man te brengen. Vette bak jongûh! Naar de stekkerloze Prius die met 122 pk alles beter doet kijkt immers niemand om. Geen ballen, weetjewel?