De Opel Grandland GSe is de sportiever gemaakte versie van de SUV. Ook deze GSe heeft een plug-in hybride aandrijflijn, want de e van GSe staat voor electric of geёlektrificeerd. In deze test zoeken we uit hoe de combinatie van een aangepast onderstel, aangepaste besturing en een 300 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn uitpakken.

Er was toch al een Opel Grandland met 300 pk plug-in hybride aandrijflijn?

Klopt. Voor de facelift, toen de Grandland nog de letter X achter zijn naam had kon je de SUV ook al met de zogenaamde 300 pk sterke Hybrid4-aandrijflijn krijgen. Na de facelift keerde die terug in de Grandland GSe. GSe is het nieuwe performancelabel van Opel en de auto is daarom qua uiterlijk aangepakt, en qua onderstel en besturing eveneens. Die 300 pk zit nu dus in een wat sportievere verpakking.

Is de Grandland GSe dan ook echt sportief?

Je stapt toch met minder hoge verwachtingen in dan bij de Astra GSe. Die heeft een bloedlijn van Astra's GSi en OPC-versies, een performance label op een SUV zagen we nog niet eerder bij Opel. De auto helt nauwelijks over en heeft een voor dit type auto stevig onderstel. De besturing is communicatief en direct. Het valt soms wat moeilijk te rijmen met de hoge zitpositie die de Grandland biedt. Je zit overigens op fijne, speciale GSe-stoelen. Een SUV is nu eenmaal zwaar, dat weet je

Past een plug-in hybride aandrijflijn dan beter bij een 'sportieve' SUV dan bij een hete hatchback?

Het past er inderdaad beter bij, al wil je ook gewoon in een sportieve SUV een zo direct mogelijke response op het gaspedaal. Maar dat heeft deze aandrijflijn ook wat beter voor elkaar dankzij die tweede elektromotor bij de achteras. Voorin regelen de 1.6 benzinemotor met turbo en de elektromotor het samen, die achteras springt echter ook direct bij en dat voel je. En die twee elektromotoren (de Astra GSe heeft er een) hebben nog een voordeel. Rijd je met het accupakket opgeladen weg dan merk je dat er veel puur elektrische kracht aanwezig is, zodat ook geheel elektrisch rijden al lekker vlot aanvoelt. De elektromotor voor levert 110 pk, achter zit er een van 113 pk. Toch is niet iedereen binnen de Stellantis Groep het erover eens dat je een SUV van dit formaat met deze aandrijflijn echt sportief moet willen maken. De Peugeot 3008 Hybrid heeft dezelfde techniek maar die is er niet als Peugeot Sport Engineered.

Wat is de meerwaarde van de Grandland GSe ten opzichte van de Grandland 1.6 Turbo Hybrid met 224 pk, ook een plug-in hybride?

Het prijsverschil van €10.000 zit hem voor een groot deel in de aankleding die daadwerkelijk ook een ander karakter oplevert maar de GSe heeft ook meer elektrokracht. Dus ook als je veel kilometers geheel elektrisch denkt te kunnen afleggen rijdt de GSe anders dan de minder krachtige Grandland Plug-in Hybrid. Die heeft immers alleen een elektromotor van 110 pk, de PSe heeft er een extra met nog iets meer vermogen.

In de video gaan we dieper in op de nieuwe topversie van de Opel Grandland.