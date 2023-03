Kon je bij de vorige Honda Civic alleen kiezen uit reguliere verbrandingsmotoren op benzine en diesel, voor de nieuwe generatie gooit het Japanse merk het roer om en is er alleen nog een hybride. Hoe pakt deze koerswijziging uit in de praktijk? En wat heeft Honda nog meer aan het vertrouwde Civic-recept veranderd? We testen de nieuwe Civic e:HEV in de meest complete Advance-uitvoering.

De Honda Civic als hybride. Dat klinkt niet heel spannend …

Vergis je niet: de nieuwe Honda Civic is een bijzonder interessante auto. Dat komt vooral door de afwijkende techniek. Zijn hybridesysteem werkt namelijk heel anders dan in andere auto’s waarvan de verbrandingsmotor kan vertrouwen op een elektrisch ruggensteuntje. Honda’s e:HEV-systeem bestaat uit een gloednieuwe tweeliter viercilinder benzinemotor, die werkt volgens het efficiënte Atkinson-principe. Het blok is goed voor een vermogen van 143 pk en een maximum koppel van 186 Nm. Oké, voor een moderne motor met een inhoud van 2,0 liter is dat niet erg indrukwekkend, maar nu komt het: de benzinemotor voorin de Civic bemoeit zich nauwelijks met de aandrijving van de voorwielen. Dat wordt namelijk door een elektromotor gedaan, die 184 pk en een maximum trekkkracht van 315 Nm levert.

Een tweede elektromotor dient als generator, en wordt op zijn beurt gevoed door de verbrandingsmotor. Overigens is er wel degelijk een koppeling in de Civic aanwezig. Op bijvoorbeeld de snelweg staat de viercilinder bij deellast via een behoorlijk lange, vaste overbrenging direct in verbinding met de voorwielen. De benzinemotor laadt gelijktijdig ook de (kleine) batterij op, waarmee je op wat hogere snelheden over aanzienlijke afstanden volledig elektrisch kunt rijden.

Wat merk je onderweg van die omslachtige techniek in de Civic?

Dat ligt aan de situatie. Bij een rustige rijstijl rijd je elektrisch, en accelereert de Honda Civic zeer lineair en in alle stilte. Pas als je meer dan ongeveer een derde van het vermogen vraagt, hoor je dat de verbrandingsmotor meedoet. Bij een snellere acceleratie simuleert het systeem schakelmomenten, door de viercilinder soms even te laten terugzakken in de toeren. Hartstikke nep natuurlijk, want zoals gezegd zit er geen versnellingsbak in de auto. Toch klinkt het best geestig, een beetje alsof je in een Fast & Furious-auto zit, want al ‘schakelt’ de bak 28 keer op, terugschakelen doet het systeem nooit. Het werkt echter allemaal naadloos en soepel.

Trap je het gaspedaal nog dieper in, dan schakelt de Civic e:HEV weer over op een volledig elektrische overbrenging. En dan levert de Civic uitstekende prestaties. Van 0 naar 100 is in 7,8 seconden gedaan. Even rap een andere auto inhalen, kost de Civic geen enkele moeite. De tussensprint van 80 naar 120 km/h duurt maar 5,8 seconden. Toch is de Honda Civic e:HEV hartstikke zuinig: wij haalden in de testperiode een gemiddelde van 1 op 20,3, wat zelfs beter is dan Honda zelf opgeeft. Voor een benzineauto met zoveel sprintvermogen een indrukwekkend resultaat.

Dat klinkt veelbelovend. Dus voor rijplezier, zit je bij de Honda Civic ook goed?

Absoluut. We betrapten er ons tijdens de test een paar keer op, dat we Civic veel sportiever bestuurden dan we anders doen in een normale compacte middenklasser. Daar leent het onderstel van de nieuwe Honda zich ook ontzettend goed voor. Door de verhouding van spoorbreedte ten opzichte van de wielbasis, alsook de opvallend sportieve Michelin Pilot Sport 4-banden, voelt de Civic tot op zeer hoge snelheid stabiel en zo wekt hij vertrouwen.

Maar ook de liefhebber van een prettig veercomfort komt in de Honda Civic beslist aan z’n trekken. Door de prima afstemming van de schokdempers, kan de vering zijn werk tot een goede einde brengen. Drempels en kuilen in de weg komen weliswaar bovengemiddeld sterk door, maar je onderrug blijven harde klappen bespaard.

Tel daar de erg fijne besturing, goede grip en uitstekende terugkoppeling bij op, en je hebt een onverwacht pretpakket. Er zijn maar weinig voorwielaandrijvers die zo goed sturen als de Honda Civic, en dat terwijl er geen nadrukkelijk sportief label op de Japanse hatchback staat. Hooguit kunnen de erg sportieve en rumoerige banden op den duur op je zenuwen gaan werken, zeker op de snelweg gonst het behoorlijk in de wielkuipen. Dat past niet in de rest van het plaatje, dat juist zo verfijnd is.

Hoe ziet de nieuwe Honda Civic er vanbinnen uit?

Net als het ontwerp van de carrosserie oogt het dashboard van de nieuwe Honda Civic minder rommelig dan dat van zijn directe voorganger(s). Dat oogt rustiger en moderner, en de degelijkheid straalt je tegemoet. Uiteraard ontkomt de nieuwe Civic niet aan digitalisering. Het instrumentarium is niet heel flitsend en een toerenteller ontbreekt, maar de vermogenspercentagemeter doet die bij een sportieve rijstijl wel na. Gelukkig houdt Honda vast aan fysieke knoppen voor onder meer de bediening van de airco, en dat komt het bedieningsgemak ten goede.

De Civic heeft een heel redelijke binnenruimte te bieden. Ook op de achterbank kunnen volwassen passagiers hun benen gemakkelijk kwijt. Door de sterk afdalende daklijn en de lage wagenhoogte is de hoofdruimte echter vrij beperkt. Dankzij het uitgerekte silhouet van de nieuwe Civic, is er ook voor de bagage genoeg ruimte gecreëerd. Er past 404 liter onder het grote kofferdeksel, met de bank platgelegd heb je een laadvolume van 1.187 liter tot je beschikking. Voor een auto uit het C-segment zijn heel keurige cijfers. De Civic mag een aanhangwagen trekken met een geremd gewicht van 750 kilo.

Nu zijn de modellen van Honda niet goedkoop …

En op die regel is de nieuwe Civic e:HEV helaas geen uitzondering. De prijzen starten zo rond de €37.500, de Advance-versie die wij testten, kost nog eens €5.500 extra. Overigens zijn concurrerende modellen – zoals de Toyota Corolla 2.0 Hybrid (vanaf €41.495) of de Mazda 3 e-Skyactiv-X (€41.490 als Luxury met automaat) – niet zó veel goedkoper dan onze test-Civic. Maar goed, €42.875 voor een compacte middenklasser voelt toch als een klap in je gezicht …

Wat krijg je allemaal standaard op de nieuwe Civic?

Voor de hoge prijs van de Civic, geeft Honda je wel een heleboel standaard smaakmakers. De goedkoopste Elegance-uitvoering is bijvoorbeeld al voorzien van automatische airco met twee temperatuurzondes, adaptieve cruisecontrol, stoelverwarming, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, parkeersensoren voor en achter, een multimediasysteem met navigatie en smartphone-integratie voor Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto, led-koplampen met grootlichtassistent en 17-inch lichtmetaal.

De Sport-versie voegt daar onder meer een draadloze telefoonlader, ventilatieroosters voor de achterbank, led-mistlampen en 18-inch wielen aan toe. De Advance-uitvoering spant de kroon met zijn standaarduitrusting, en biedt onder meer adaptief grootlicht, een glazen panoramadak, twaalf luidsprekers (in plaats van acht), een elektrisch verstelbare passagiersstoel, stuurverwarming, een 10,2-inch informatiescherm (in plaats van 7 inch) en leren bekleding.

En hoe zit het met de veiligheid van de Honda Civic?

Honda wil niets aan het toeval overlaten: ongeacht de uitvoering die van de Civic bestelt, krijg je alle veiligheidsvoorzieningen die Honda in huis heeft. Dat is in de compacte middenklasse best uitzonderlijk. We noemden de adaptieve cruisecontrol al, die in de Civic is gekoppeld aan de spoorassistent en dodehoekbewaking. Zo blijft de auto altijd keurig tussen de lijntjes en kom je in druk verkeer geen ogen of handen tekort. Voorin is zowel links als rechts een knieairbag, en tussen de voorstoelen zit nog een airbag die voorkomt dat je bij een aanrijding je bijrijder een kopstoot geeft. Zelfs de motorkap wordt uit zijn liggende positie opgelicht wanneer je een voetganger of fietser schept, om het risico op letsel te verkleinen.

De keuze van AutoWeek-testcoördinator Marco Gorter

Er is slechts één aandrijflijn beschikbaar, dus op dat vlak is er geen keuze. Bij de uitvoeringen heb je iets meer vrijheid, dat zijn er drie. Stiekem is de basis-versie Elegance al vrij riant voorzien met onder meer stoelverwarming, gescheiden airco en een hele batterij met veiligheidssystemen. Rationeel bezien is dat dan ook de beste keuze, al zijn de 18-inch wielen van de Sport-versie wel een heel stuk fraaier.