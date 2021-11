Test: Audi E-Tron GT

Eind 2019 maken we voor het eerst kennis met de Porsche Taycan, het eerste serieuze antwoord van de gevestigde auto-industrie op Tesla, dat al in 2012 met de Model S de piketpaaltjes in EV-land uitzette. Gebaseerd op de techniek van die puur elektrische Porsche komt Audi nu met de E-tron GT. Het is Audi’s derde batterij-elektrische auto in het gamma en als het om pure prestaties gaat ook meteen de topper, zeker de potente RS-variant.

De E-tron GT is een fraaie verschijning. Strakke lijnen, scherpe vouwen en de single frame (zonder grille) maken van de auto een vierdeurs coupé die bij Audi niet misstaat tussen de A5 en A7 of de RS-afgeleiden daarvan. De Audi-signatuur vind je ook terug in het interieur. Het spannende lijnenspel van de E-tron GT schept hoge verwachtingen als het gaat om de rijbeleving.

Die beleving begint al wanneer je instapt. In het binnenste van de Audi tref je nog gewoon panelen met de nodige fysieke knoppen en schakelaars aan die de bediening vergemakkelijken. Zo kun je zonder je blik van de weg te wenden de airco en de radio bedienen. Wanneer je een recente Audi gewend bent, vind je moeiteloos je weg in de E-tron GT. Voor een veelheid aan instellingen heb je echt het multimediasysteem nodig, dat wat betreft logica en snelheid niets te wensen overlaat. Bij een Audi van dit kaliber mag je mooie materialen en een keurige afwerking verwachten en de E-tron GT stelt daarin niet teleur. In de tegen meerprijs verkrijgbare sportstoelen in de Audi zit je prima. Ook als het om ruimte gaat, is het voorin dik in orde, in alle richtingen. Achterin laat je liever alleen kinderen zitten, die onder het standaard glazen dak net genoeg hoofdruimte hebben.

Katapult

In de specificaties van de Audi E-tron GT lezen we dat de elektromotoren samen goed zijn voor 476 pk. Wil je je als uit een katapult laten wegschieten, dan is er in overboost tijdelijk zelfs 530 pk beschikbaar. Over de prestaties valt dan ook weinig te klagen. Met de E-tron GT tikken we vanuit stilstand na 4,1 seconden de 100 kilometer per uur aan, precies wat Audi belooft. Daarbij voel je rond de 80 km/h een lichte schok als gevolg van het opschakelen van de transmissie op de achteras. Dergelijke sprints gaan uiteraard wel ten koste van het aantal kilometers dat je op een vol 93,4 kWh-accupakket aflegt. Het is ook het enige accupakket dat Audi aanbiedt.

In de Efficiency-modus wordt de E-tron GT een voorwielaandrijver, die om energie te sparen wat lomer op het gaspedaal reageert. Je moet met een volle accu volgens opgave van Audi 488 kilometer met de E-tron GT kunnen afleggen. Zo ver komen we echter niet, want wanneer we na normaal gebruik het verbruikscijfer extrapoleren naar een lege accu sta je na 389 kilometer stil. Een prima waarde, zeker in de wetenschap dat de 800-volt-accu in de auto kan worden geladen met 270 kW DC, als je tenminste een lader kunt vinden die dat kan leveren. Ben je aangewezen op een reguliere laadpaal of wallbox, dan houdt het op bij 11 kW AC.

Rempedaal

Met zijn vierwielbesturing heeft de Audi E-tron GT bij lagere snelheden de wendbaarheid van een compacte middenklasser, terwijl op hogere snelheid de koersvastheid toeneemt. De stuurinrichting werkt nauwkeurig genoeg om de auto je wil op te kunnen leggen, maar doet dat wel met een duidelijk aanwezige bekrachtiging, die in de Dynamic-stand nauwelijks minder lijkt te worden. Aan de remmen moet je even wennen. Weliswaar kun je met de flippers achter het stuur de mate van recuperatie instellen, maar ook dan is de vertraging bij gas los in de meest ‘agressieve’ stand nog altijd zeer tam. Remmen doe je bij deze auto in feite gewoon met het rempedaal, waarbij er in eerste instantie ook regeneratief wordt geremd. Trap je het rempedaal dieper in, dan gaat dat naadloos over in mechanisch remmen.

We hebben onder de groene Audi de optionele luchtvering en achterwielbesturing (ook een optie). De E-tron GT maakt daarmee een keurig uitgebalanceerde indruk. De onderstelafstemming is comfortabel met een (rijmodus-afhankelijk) stevige tot zeer stevige ondertoon. In de dynamische rijmodus leidt de achterste motor de dans, op bochtige parcoursen is de auto dan te verleiden om gecontroleerd de grens tussen rijden en glijden te verkennen. Grip is er overigens in grote mate; op de openbare weg zul je niet zomaar tegen zijn limieten aanlopen. Hoewel de Audi 2.250 kilo weegt, zit er mede dankzij het in de bodem weggewerkte accupakket niet overdreven veel beweging in de koets. Bij bruusk remmen duikt de E-tron GT wel wat voorover en wanneer je gebruikmakend van het volle potentieel van de twee elektromotoren de bocht uit komt, heeft de koets ook een lichte neiging tot hellen.