Renault Twingo Electric vs. Seat Mii Electric - Dubbeltest

We dekken ons meteen in: echte koopjes zijn deze auto’s niet. Waar EV’s in hogere segmenten langzaam maar zeker de prijs van hun conventioneel gemotoriseerde equivalenten weten te benaderen, heeft de meerprijs van het accupakket in de kleinste klasse nog steeds grote gevolgen voor de consumentenprijs. De Renault Twingo Electric is er vanaf € 20.690, terwijl de Seat Mii Electric start bij € 23.400. Die tarieven zijn grofweg het dubbele van de oorspronkelijke aanschafprijzen van deze modellen, die met benzinemotoren al jaren onder ons zijn. De huidige, derde generatie van de Twingo is er al sinds 2014, de Seat Mii zelfs al sinds 2011. Bovendien veranderde er in al die jaren nauwelijks iets aan de Seat. Je buren zullen daardoor niet snel zien dat je een nieuw exemplaar hebt gekocht, tenzij ze het in sierletters aangebrachte electric op de achterklep of de deuren ontwaren. Dat is meteen de enige aanwijzing dat het hier gaat om de elektrische versie van de Mii, die de benzinevarianten compleet vervangt.

Renault doet het anders, en plaatst de Twingo Electric naast zijn traditioneel gemotoriseerde broertjes op de prijslijst. Hoewel, die kwalificatie is misschien niet op zijn plaats; er is immers weinig traditioneel aan de huidige Twingo. Met zijn achterin geplaatste motor en achterwielaandrijving is deze auto totaal anders dan alle andere compacte hatchbacks – de technisch verwante neefjes van Smart uitgezonderd. Ook bij Renault is de elektrische variant aan de buitenzijde nauwelijks te onderscheiden van de benzineversies. Zelfs de luchthapper boven het linker achterwiel mocht blijven. Die deed zijn intrede in 2019, toen Renault zijn kleinste aan een vrij uitgebreide facelift onderwierp. Koplampen en achterlichten met led-accenten, strakker gelijnde bumpers en andere kleuren en wielen maken de Twingo een stuk moderner dan voorheen. Een soortgelijke behandeling had de Mii wat ons betreft goed gedaan, maar het was hem niet gegund.