Range Rover Evoque vs. BMW X3 - Dubbeltest

Het blijft een beetje een apart ding, zo’n Range Rover Evoque. Niet alleen vanwege zijn markante koetswerk, dat er bij de generatiewissel van 2018 zeker niet minder bijzonder op werd, maar ook de positionering van het model is bijzonder. De Evoque is de kleinste auto van de Range Rover-reeks. Dat doet vermoeden dat het een directe rivaal is van de BMW X2 en Mercedes-Benz GLA, maar qua specificaties is de Evoque een stuk serieuzer. Hij is een stap groter en vooral flink zwaarder dan een X1 of X2, maar toch weer net kleiner dan een X3. In plug-in hybride-vorm bevindt hij zich als het gaat om prijs en prestaties echter regelrecht in het vaarwater van de X3 xDrive30e, al bewandelt Land Rover ook nadrukkelijk zijn eigen weg als het gaat om de aandrijflijn. De driecilinder is de laatste tijd aan een stevige opmars bezig, maar in een SUV van dit kaliber zijn we hem niet eerder tegengekomen. De 1,5-liter Ingenium-turbomotor in de Evoque is in feite een tweeliter viercilinder waar een cilinder vanaf is geknipt. De motor is ook te vinden in benzine-instapper P160, maar levert in de P300e wel 40 pk meer dan in het basismodel. Bovendien krijgt het blokje hier assistentie van een elektro- motor, die de achteras van nog eens 109 pk voorziet. Het resultaat: 309 pk en 540 Nm. Zeer gezonde cijfers, zelfs voor een auto die met 2.157 kg nog eens 365 kg zwaarder is dan zijn conventioneel aangedreven broertje.

BMW hanteert een soortgelijk modulair motorenconcept als Land Rover, maar de 1,5-liter driepitter wordt onwaardig geacht voor de X3. Net als de Evoque krijgt de plug-in versie van de X3 de benzinemotor uit het instapmodel toebedeeld, alleen is dat bij BMW een 2.0-viercilinder. Het 184 pk sterke blok krijgt versterking van een elektromotor die ook hier 109 pk levert, al is de opbouw van het systeem wel totaal anders. Waar de Evoque in feite een voorwielaandrijver is met een elektrisch aangedreven achteras is de BMW een in beginsel achterwielaangedreven model met een in lengterichting geplaatste motor en BMW’s gebruikelijke xDrive-vierwielaandrijving. De elektromotor is geïntegreerd in de achttraps automaat. Dat betekent dat de BMW altijd over vierwielaandrijving beschikt, of er nu in hybride- of in volledig elektrische modus wordt gereden.