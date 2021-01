Plug-in hybrides zijn er, heel kort door de bocht gezegd, in twee smaken: gericht op maximale zuinigheid, zoals de Kia Ceed Sportswagon PHEV of de Toyota Prius plug-in, of met een riant vermogen en een stekker om het geweten te sussen. De Peugeot 508 SW Hybrid 225 en de Volvo V60 T6 Recharge zijn duidelijk van die laatste soort. Peugeot zet 225 pk op de voorwielen, terwijl de Volvo een systeemvermogen heeft van maar liefst 340 pk. Dat lijkt een oneerlijk groot verschil, maar indien besteld als de riant aangeklede, sportieve GT respectievelijk R-Design komen de versieprijzen dicht bij elkaar in de buurt; het verschil is nog geen € 200. En daar krijg je in de Zweedse showroom wel mooi 115 pk extra voor. Opmerkelijk genoeg blijkt al dat extra vermogen in de praktijk lang niet zo’n groot voordeel te zijn als het op papier lijkt. Zeker, de Volvo is op alle meetonderdelen aanzienlijk sneller dan de Peugeot, maar in de praktijk spoort de T6-aandrijflijn je helemaal niet aan om dat vermogen ook ten volle te benutten. Bij een rustige rijstijl complementeren beide motoren elkaar het best en ervaar je een prettige, vanzelfsprekende manier waarop de aandrijflijn

te werk gaat. Bij de volle vermogensvraag ontbreekt dat beeld. Omdat de 87 pk sterke elektromotor op de achteras fysiek niet is gekoppeld aan de verbrandingsmotor van 253 pk op de vooras, kan die eerste bij een rustige rijstijl prima de momenten opvangen waarbij de verbrandingsmotor (nog) geen kracht levert. Bij volgas gaat dat duidelijk minder goed; na de kickdown moet de auto eerst nadrukkelijk even nadenken voordat het volle vermogen zijn weg vindt naar het asfalt. Bovendien hebben de voorwielen bij nat asfalt de nodige moeite om grip te vinden. Geen breekpunt wellicht, maar de Volvo-aandrijflijn is niet op zijn best als hij vol vermogen moet leveren. Wie met de V60 vooral uitstootloze kilometers wil maken, moet genoegen nemen met aanzienlijk minder indrukwekkende prestaties: de elektromotor staat er dan alleen voor. Prettig is dat de bescheiden versnelling volledig naadloos verloopt, wat komt doordat de elektromotor via een vaste overbrenging is verbonden met de achterwielen. Met zijn 11,6-kWh accupakket kan de V60 een kleine 45 kilometer elektrisch afleggen, daarna moet de verbrandingsmotor bijspringen.