Lexus LC500h – Polestar 1 -Dubbeltest

Labels zijn uit, merken zijn in. DS staat binnen PSA op eigen benen, Cupra is tegenwoordig een merknaam en nu is er dan Polestar, dat van een sportief Volvo-label promoveerde tot een heus merk. In alledrie de gevallen lijkt de meerwaarde op papier beperkt. Waar een label voor sportieve of extra luxueuze modellen bijna als vanzelf bijdraagt aan de beleving rond een merk, moet datzelfde label als losstaand merk vechten voor zijn bestaansrecht. Zonder historie en met niets anders dan wat marketingkreten als fundament is zo’n losgeweekt merk in de ogen van het publiek al snel een lege huls, zeker als de auto’s van het merk als twee druppels water op die van het moedermerk lijken. Tegelijkertijd komt de opvallende trend niet uit de lucht vallen. We mogen aannemen dat automerken langdurig en diepgaand onderzoek doen alvorens de grote stap naar een nieuw merk te zetten, dus is het kennelijk de gok waard. Het moet gezegd: die onbekende logo’s geven de Polestar 1 wel iets mysterieus. Jong en oud gaapt de auto na. De Polestar is zeker niet schreeuwerig, maar valt door de strakke, opgeruimde en goed geproportioneerde koets wel bij een grote doelgroep in de smaak. De wulpse flanken en strakke lijnen zijn een-op-een overgenomen van de Volvo Concept Coupé uit 2013, maar de grille en logo’s zijn na- tuurlijk nieuw. Toch is het opvallend hoe Volvo en daarmee Polestar in Nederland leeft, want de meeste omstanders weten wel ongeveer wat het is. Dat geldt niet voor de Lexus, maar toch trekt ook deze coupé veel aandacht. Ook de LC is vrijwel identiek aan de concept-car die hem is vooraf gegaan. De LF-LC Concept werd al in 2012 gepresenteerd, maar de productieversie oogt nog altijd futuristisch. Het fraai gewelfde koetswerk is mede door de waanzinnige uitlopers aan de verlichtingsunits een stuk minder ‘clean’ dan de Polestar-koets, maar toch past het wat ons betreft allemaal perfect in het plaatje. De gigantische wielen, lange neus en brede heupen zorgen ervoor dat de forse Lexus wat imposanter oogt dan de Polestar, die waarschijnlijk meer in de smaak valt bij wat ingetogener types.