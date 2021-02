Laatste ronde voor Polestar 1

Om hoeveel beschikbare productieplaatsen het gaat, vermeldt Polestar niet. Veel kunnen het er echter niet zijn. Oorspronkelijk stonden voor de Polestar 1 namelijk slechts 1.500 exemplaren op de planning. Tegenover AutoWeek bevestigt Polestar dat dat aantal niet overschreden zal worden. In de tweede helft van 2019 begonnen de Zweden met de productie van de sportieve hybride. In totaal zijn er 11 auto's op Nederlands kenteken gezet, een schril contrast met de ruim 3.000 exemplaren van de Polestar 2. De vanafprijs van de Polestar 1 is met € 159.500 dan ook zeker niet mals. Voorlopig is het topmodel nog te configureren via de website van Polestar, daar dien je 'm overigens ook te bestellen. De levering vindt naar verwachting tussen april en mei plaats.

De Polestar 1 is om meerdere redenen bijzonder. Het was natuurlijk het eerste productiemodel, maar de 609 pk en 1.000 Nm sterke 1 blijft tevens de enige plug-in hybride die het nieuwe merk ooit heeft gebouwd. Alle toekomstige modellen worden namelijk EV's. Nadat de 1 voor het laatst van de band is gerold, heeft Polestar alleen de 2 nog in productie. Daarin komt op termijn verandering, want het merk heeft bevestigd dat de Precept Concept in productie gaat. Net als de Polestar 1 rolt deze EV, die de Tesla Model S het vuur na aan de schenen moet leggen, in China van de band. Uitgebreide specificaties volgen nog. Ook is nog niet bekend wanneer Polestar de Precept in productie neemt.