Hummer EV - Eerste rijtest: zo rijdt de elektrische Hummer

Het is niet altijd een goed idee om een merk dat ten onder is gegaan weer nieuw leven in te blazen. Kijk bijvoorbeeld naar Borgward. De revival kwam nauwelijks van de grond en het ging dit jaar alweer failliet. Hummer verdween in 2010 in de geschiedenis­boeken. Het merk was niet gesneuveld in de oorlog, waarin het zijn sporen verdiende en die het de ­indrukwekkende reputatie opleverde waar het in de civiele wereld dankbaar op teerde. Nee, het was de grenzeloosheid die Hummer de kop kostte: de Hummers waren te groot en te zwaar en het verbruik was te hoog. De modellen pasten simpelweg niet meer in de tijdgeest.

Hummer is nu een puur elektrisch merk

Nu denkt Hummer-moeder General Motors echter dat het tijd is voor een wederopstanding. Geheel in lijn met de technische mode is het vanaf nu een puur EV-merk. Alleen dat al staat een militaire comeback in de weg. Als statussymbool kan de Hummer echter ook fungeren als hij is voorzien van elektromotoren. Hij heeft er namelijk niet minder dan drie, twee op de achteras en één exemplaar op de vooras. Samen leveren die in de 3x-uitvoering een keurig afgerond vermogen van 1.000 pk. Tegelijk is de nieuwe Hummer qua uiterlijk praktisch identiek aan de oude H2. Dat was weliswaar een SUV, maar omdat de trend nu richting elektrische pick-ups gaat (Ford, Rivian, Tesla) heeft ook de Hummer EV een laadbak, al is het maar een korte.

Minimaal 110.000 dollar in de VS

We rijden met de elektrische Hummer in Los Angeles, waar we bewonderende blikken krijgen. Het is namelijk nog een zeldzame verschijning op de wegen, omdat de verkoop maar net is begonnen. Wie er een wil hebben, moet in de Verenigde ­Staten minimaal 110.295 dollar op tafel ­leggen. Omdat ze nog zo zeldzaam zijn, verhuurt Black & White, een Californisch verhuurbedrijf van luxe auto’s, de Hummer EV voor 1.500 dollar per dag. En daar komt de verzekering dan nog bij. Desondanks is de auto bijna continu geboekt. “Hey, it’s still a Hummer”, zegt Dan, de manager van het bedrijf, wiens glimlach al even breed is als de auto.

Still a Hummer? Dat willen we meemaken. Het is tijd om te gaan. De accu is voor 75 procent opgeladen en er wordt 369 km als resterende actieradius genoemd. Met een volledig opgeladen accupakket zou het rijbereik dus uitkomen op zo’n 500 kilometer, net wat minder dan de opgave van de fabrikant. Je zou denken dat je met een accu van maar liefst 213 kWh tussen de assen twee keer zo ver moet kunnen komen. Maar ja, wat wil je met een verbruik van circa 40 kWh per 100 km? De Hummer EV weegt namelijk krap 4.500 kg. Alleen al de ­enorme accu weegt meer dan een modernecompacte auto. De pk-gewichtsverhouding is met 4,3 kg per pk desondanks beter dan die van een Golf R.

Goed opletten

Bij het manoeuvreren weet de enorme Hummer in positieve zin te verrassen, met dank aan de achterwielsturing. Diverse camera’s helpen om het gebrek aan overzichtelijkheid te compenseren. GM’s Super Cruise tenslotte maakt autonoom rijden mogelijk op niveau 2. Het is echter aan te bevelen om de elektrische truck zelf op koers te houden en daarbij goed op te letten. Natuurlijk, de acceleratie is ronduit vermakelijk, maar als je hard remt, voel je dat er veel gewicht tot stilstand moet worden gebracht. Dan is het snel weer over met de pret. Op het dashboard worden de G-krachten weergegeven die de inzittenden ondergaan, maar zo’n gimmick heb je echt niet nodig in een auto als deze.

Ook een Silverado EV

Overigens hebben we deze auto niet in het terrein aan de tand gevoeld en we hebben hem evenmin beladen of er een zware aanhanger mee getrokken. We weten echter wel wat de opgegeven waarden zijn voor het trekgewicht en het laadvermogen. Die zijn namelijk lager dan bij Rivian of Ford. Maar hoe zei Dan dat ook alweer? “Hey, it’s still a Hummer!” De Hummer EV heeft heus zijn fouten, maar het is wel fascinerend om te zien dat een fabrikant het aandurft zo’n auto op de markt te brengen. En als je meer praktisch gebruiksgemak wilt, kun je bij GM binnenkort ook terecht voor een ­Silverado EV.