Honda Civic

Laten we met het slechte nieuws beginnen: de Civic is voor Honda een groot succes geworden. Zo groot, dat de prijslijst vermeldt dat je hem niet kunt bestellen. Dat geldt niet alleen voor Nederland, ook in andere Europese landen is hij uitverkocht. Het is niet duidelijk wanneer de Civic weer te bestellen is, maar dat duurt nog wel even. Dat we hem in de gelederen hebben is dus best bijzonder.

Een Civic e:HEV Advance

De jongste duurtester is een Civic e:HEV in Advance-uitvoering. Wat betreft motorisering is er niets te kiezen, het is altijd deze hybride aandrijflijn. We komen in een volgend verslag uitgebreider terug op die krachtbron, maar Honda zou Honda niet zijn als het de zaken niet nét even anders aanpakt dan andere merken. De Japanners zijn met een technologisch meesterwerk op de proppen gekomen. Het systeem van Honda bestaat uit een gloednieuwe 2,0-liter viercilinder benzinemotor met een vermogen van 143 pk en 186 Nm. Maar in tegenstelling tot de meeste hybrides, draagt het vermogen van de verbrandingsmotor niet bij aan het totale systeemvermogen. Dat is namelijk precies gelijk aan dat van de elektromotor die de voorwielen aandrijft: 184 pk en 315 Nm. Die krijgt zijn energie weer van een tweede elektromotor die dienstdoet als generator. En deze elektromotor wordt op zijn beurt aangedreven door de 2-liter viercilinder.

De Advance is de derde en meest luxe variant. Je herkent hem vanbuiten aan het panoramadak en de 18-inch tweekleurige wielen. Aan de binnenkant onderscheidt de Advance zich met een fraai digitaal display en Bose-audio. Uiteraard zitten we op leer, desgewenst met de stoelverwarming aan.

Verbruik van 1 op 20 moet kunnen

Het komende halfjaar gaan we met deze rode Civic leuke dingen doen. Natuurlijk duiken we in de historie, want dit is immers al de elfde generatie Civic. Honda heeft in het ontwerp van het dashboard een subtiel eerbetoon gebracht aan eerste modellen. Het brede rooster met ventilatie doet denken aan de dashboards van jaren-80 Honda’s, die ook zo’n breed paneel hadden. Uiteraard mag de Civic het in een vergelijkende test opnemen tegen een concurrent en gaan we scherp letten op zijn verbruik. Want Honda belooft 1 op 20, en dat willen we dan wel eens zien!